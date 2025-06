Abel promove duas mudanças no Palmeiras para enfrentar o Al Ahly; veja escalações

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Al Ahly pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025. A bola rola a partir das 13 horas (de Brasília) desta quinta-feira, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Como revelado antecipadamente pelo técnico Abel Ferreira, o atacante Paulinho não tem condições de atuar por mais de 30 minutos. Com cronograma especial para controle de carga, o camisa 10 está à disposição no banco de reservas. Para a partida, Abel promoveu duas mudanças: as entradas de Raphael Veiga e Facundo Torres nas vagas de Felipe Anderson e Mauricio.

A escalação do Palmeiras é: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Além de Abel Ferreira, o Palmeiras tem o zagueiro Gustavo Gómez e o meia-atacante Felipe Anderson pendurados. Sendo assim, se algum deles receber mais uma advertência, desfalca o Alviverde na última rodada, contra o Inter Miami.

Do lado do Al Ahly, o técnico Jose Riveiro tem três desfalques. São eles o meia Emam Ashour, o lateral esquerdo Koka e o atacante Taher Mohamed, lesionados.

Com isso, a escalação do Al Ahly terá: El-Shenawy; Mohamed Hany, Achraf Dari, Yasser Ibrahim e Yahya Ali Said; Marawan Attia, Mohamed Ben Romdhane, Hamdy Fathy e Zizo; Wessam Abou Ali e Trezeguet.

Na estreia, o Palmeiras empatou sem gols com o Porto. O Al Ahly também ficou no o a 0 com o Inter Miami. Além de Palmeiras e Al Ahly, o Grupo A conta com aporto e Inter Miami. Todos estão empatados com um ponto. Pelo critério de desempate, os egípcios ocupam a liderança da chave, enquanto o Verdão é o terceiro colocado.

A competição conta com 32 clubes divididos em oito grupos com quatro times cada um. Os clubes se enfrentam entre si dentro da mesma chave em turno único, e avançam às oitavas os dois melhores de cada grupo.