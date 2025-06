Abel muda Palmeiras com decisão de que seus auxiliares discordaram: 'Fiz para refrescar o time'

As mexidas que Abel Ferreira promoveu no intervalo transformaram o Palmeiras, que deslanchou na segunda etapa e construiu a vitória sobre o Al-Ahly, a primeira do time alviverde no Mundial de Clubes. Ter colocado Maurício e Flaco López no jogo foi determinante para o resultado, ainda que os auxiliares do treinador não tenham concordado com as mudanças naquele momento.

"Meus adjuntos não queriam que eu fizesse", revelou o técnico, em entrevista coletiva após a partida. Tirar Raphael Veiga e Vitor Roque foi importante e algo incomum para Abel, que raramente muda a equipe no intervalo.

"Acho que nunca tirei jogadores no intervalo. É uma falta de respeito com um jogador. É quase como dizer: 'aquilo que eu fiz não está correto'", considera o técnico.

Ele explicou que o motivo das substituições não foi técnico, ainda que a dupla fazia uma apresentação discreta. O que o fez mexer no time foi o forte calor que deixou alguns atletas desgastados. "Foi para refrescar a equipe. Disse que ia jogar num lado estratégico com o clima. O que fiz foi trocar os jogadores de frente."

As mexidas se mostraram acertadas porque Maurício e Flaco foram protagonistas. Foi do meia-atacante o passe para o centroavante argentino concluir com classe e marcar o gol que definiu a vitória no MetLife.

O duelo foi paralisado aos 17 do segundo tempo por causa de alerta climático que detectou raios e trovões na região do MetLife Stadium. O protocolo obrigou os torcedores a se abrigarem em setores cobertos do estádio e manteve os atletas longe do gramado por 45 minutos. O Palmeiras já vencia o rival por 2 a 0 no momento em que a partida foi pausada e, quando o jogo foi retomado, voltou da mesma forma.

"Se tivesse perdendo não ia gostar muito (que o jogo parasse). Nessa parte, disse a eles para ficarem focados e seguirem com as suas tarefas.

O triunfo por 2 a 0 sobre o Al-Ahly, assegurado com gols de Abou Ali (contra) e Flaco López, deixa o time paulista confortável no Grupo A. São quatro pontos e a liderança da chave, no momento. O time viaja a Miami para fechar a fase de grupos contra o Inter Miami, equipe de Messi. O duelo está marcado para a próxima segunda-feira, 23, às 22h (de Brasília).

Uma nova vitória garante a vaga nas oitavas de final, e até um empate contra o Inter Miami pode ser suficiente, a depender do resultado entre Inter Miami e Porto, na outra partida desta quinta.