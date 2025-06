Abel Ferreira alega ansiedade e diz que Palmeiras poderia ter goleado no Mundial de Clubes

O Palmeiras conquistou sua primeira vitória no Mundial de Clubes da Fifa ao vencer o Al-Ahly, do Egito, por 2 a 0, nesta quinta-feira, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey. O técnico português Abel Ferreira comentou a atuação da equipe ainda à beira do gramado e lamentou a ansiedade do time.

"Jogo difícil, é só a equipe com mais títulos na África. Já é a terceira vez que nós jogamos contra eles em Mundiais, estão habituados a este tipo de competição também. O contexto do jogo não era fácil para as duas equipes, muito calor. Achei que, mais uma vez, entramos um pouquinho ansiosos também, depois tivemos que parar o jogo por conta do clima. Depois de fazer 2 a 0, acho que é uma vitória super justa. Poderíamos ter feito mais um ou dois gols, mas aceito o resultado e agora vamos descansar e preparar para o próximo (confronto)", disse o treinador à transmissão oficial da Dazn.

Com a vitória sobre o Al-Ahly, o Palmeiras aumenta bem as chances de classificação para o mata-mata do Mundial de Clubes. A equipe jogará na segunda-feira com o Inter Miami buscando a liderança do Grupo A. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às oitavas de final.

Na primeira rodada, o time paulista empatou por 0 a 0 com o Porto, também no MetLife Stadium. Na ocasião, o Palmeiras criou boas oportunidades, mas esbarrou na grande atuação do goleiro Cláudio Ramos, suplente de Diogo Costa na equipe portuguesa.

Os dois últimos jogos da chave acontecem na segunda-feira, dia 23. Inter Miami e Palmeiras jogam no Hard Rock Stadium, enquanto Porto e Al-Ahly se enfrentam no MetLife Stadium. As duas partidas serão simultâneas, às 22h (de Brasília).