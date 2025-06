Xabi Alonso diz que Vini Jr. sentiu cãibras e não dá previsão sobre Mbappé

O técnico Xabi Alonso explicou o motivo de ter tirado Vini Jr. durante o segundo tempo do jogo entre Real Madrid e Al-Hilal, hoje, quando a equipe espanhola buscava a vitória — a partida terminou empatada por 1 a 1.

Não é desculpa, mas estava quente. Asencio estava tomando antibióticos e é por isso que tivemos que trocá-lo. Vinicius sentiu cãibras. Acho que acabamos com um pouco mais de força do que o Al Hilal, é isso que vou levar comigo. Xabi Alonso, ao DAZN

O Real Madrid ainda espera por Mbappé. Com febre, o francês nem sequer foi relacionado para o jogo de hoje e ainda não se sabe se ele estará disponível para o próximo duelo, contra o Pachuca.

Temos que ver como ele evolui, nos últimos dois dias ele tem estado mal... Temos que ver como ele está. Xabi Alonso

O que mais ele disse?

Sentimentos na estreia. "Uma mistura de tudo. O resultado é uma pena, no segundo tempo fomos muito melhores. Não gostei muito do primeiro tempo, vai nos ajudar a ver o que melhorar. No segundo melhor tivemos mais equilíbrio, fomos melhores com a bola, faltou o gol."

O que deu errado? "Eu queria que não acelerássemos muito rápido, estávamos indo muito rápido no primeiro tempo. Eles têm bons passes, foi difícil para nós nos recuperarmos. Ficamos melhores com a bola nos pés, com jogadores do lado de fora para afundá-los na defesa. Não foi o suficiente para vencer."

Avaliação dos estreantes. "Dean [Huijsen] foi muito bem, e Trent [Alexander-Arnold] foi de menos para mais, como todo mundo. Feliz por eles."

O que mais gostou? "Provavelmente, a reação do segundo tempo. Não gostei muito do primeiro, não jogamos muito bem, não tivemos boa circulação de bola. Teremos que olhar para isso para reagir. No segundo tempo houve uma reação, tivemos um equilíbrio muito melhor com a bola. Chegamos perto da área e conseguimos sufocá-los um pouco mais. Ainda nos faltou ser um pouco mais precisos nesses últimos metros. Independentemente do resultado, temos que continuar a ver coisas positivas."