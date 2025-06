'Vamos fazê-lo pagar': Ameaças contra Mourinho vazam e cartolas se demitem

Imagem: Ali Atmaca/Anadolu via Getty Images

Do UOL, em São Paulo (SP)

O presidente e membros da comissão disciplinar da Federação Turca pediram demissão após terem mensagens atacando o técnico José Mourinho vazadas.

O que aconteceu

Nas mensagens de Whatsapp, diretores afirmaram que fariam Mourinho "pagar". O português dirige hoje o Fenerbahçe.

As conversas ainda davam indícios da preferência dos diretores pelo Galatasaray, rival do clube de Mourinho. Eles citam 1905, o ano de fundação do Galatasaray.

Vamos fazê-lo pagar por isto na próxima temporada. Já aguentamos o suficiente. O velocímetro ficou preso nos 1905, não passa disso

A troca de mensagens aconteceu logo depois de críticas de Mourinho à arbitragem depois de um empate no clássico entre as duas equipes citadas. O Fenerbahçe pediu abertura de investigação sobre o caso.

A imparcialidade está sendo posta em causa. Face à correspondência que foi tornada pública e que pertence aos membros da Comissão Disciplinar do Futebol Profissional, o nosso clube apresentou um pedido oficial à Federação Turca de Futebol. Acreditamos que esta mentalidade hostil, que viola claramente o princípio da imparcialidade e se baseia em confrontos e vinganças, não tem lugar no esporte turco Posicionamento oficial do Fenerbahçe

Mourinho já esteve suspenso algumas vezes na temporada por reclamações. Em uma delas, ele disse que se soubesse de como as coisas funcionavam na Turquia, não teria vindo ao Fenerbahçe, mas que seguiria "lutando contra o sistema".