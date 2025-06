Vai virar filme! Charles Do Bronx terá sua história de vida contada em cinebiografia

A história de um dos maiores ídolos que o MMA nacional já produziu irá parar nas telonas do cinema. A trajetória pessoal e esportiva de Charles 'Do Bronx' será contada através de uma cinebiografia dirigida por Eduardo Ferro, da produtora independente '405 Films'. A ideia é adaptar em um longa-metragem toda a vivência do ex-campeão do UFC, desde seus primeiros passos nas favelas de São Paulo até o estrelato atingido mundo afora dentro do Ultimate.

A novidade foi dada em primeira mão pelo portal 'Variety' e posteriormente divulgada através de um comunicado à imprensa. Ex-campeão peso-leve (70 kg) do Ultimate e um dos atletas mais populares que o Brasil já produziu dentro do MMA, Do Bronx se junta a José Aldo, outro ídolo nacional da modalidade, que também teve sua vida transformada em um filme em 2016. A obra audiovisual ainda não conta com nome oficial.

"É uma honra fazer um filme sobre o Charles Oliveira. O Brasil produz muitos atletas dos esportes de combate, mas ele é realmente um leão entre os leões. O sucesso insano em frente às adversidades e como ele conecta a cultura de seu país com a cultura dos EUA torna essa história inspiradora. Sou grato pela confiança dele em mim para contar essa história - o desafio será honrar a sua autenticidade. A história de Charles será mais do que um filme, queremos passar uma mensagem para todo garoto por aí que se sente subjugado e esquecido pelo mundo. Como ele mesmo fala, 'o campeão tem nome', e em breve o mundo saberá com detalhes o que aconteceu com ele", frisou Ferro, em comunicado enviado à imprensa.

Diretor adaptado ao ramo

Mergulhar no universo dos esportes de combate não será um desafio inédito para Eduardo Ferro. Afinal de contas, o diretor foi recentemente responsável por produzir o filme 'O Faixa-Preta: a verdadeira história de Fernando Tererê'. Lançado em 2023, o longa, inspirado na trajetória do vitorioso e icônico lutador carioca, também abordou seus méritos esportivos, como as conquistas mundiais de jiu-jitsu, assim como seus dramas pessoais.

Novo capítulo à vista?

A notícia de que irá servir de inspiração para uma cinebiografia surgiu a dias de uma das lutas mais importantes da carreira de Charles. No dia 28 de junho, o brasileiro lidera o UFC 317, na 'Semana Internacional da Luta', em Las Vegas (EUA). Na ocasião, o especialista em jiu-jitsu poderá se tornar campeão mundial novamente caso desbanque o invicto Ilia Topuria e conquiste o cinturão vago dos leves. Caso volte ao topo do mundo, Do Bronx pode adicionar um capítulo importante para o enredo do filme que está por vir.

