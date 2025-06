Treinador impõe 'prazo de validade' para carreira de Makhachev: "Mais três lutas"

Considerado como uma espécie de sucessor de Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev pode seguir os passos do parceiro de equipe também no que diz respeito ao fim de carreira. De acordo com seu treinador Javier Mendez, líder da 'American Kickoxing Academy' (AKA), o russo - ex-campeão peso-leve (70 kg) do UFC - já flerta com a possibilidade de pendurar as luvas e se aposentar, mesmo ainda estando no auge, assim como fez seu compatriota há alguns anos.

Em entrevista ao canal 'Submission Radio', Javier Mendez revelou que Islam Makhachev, atualmente com 33 anos, deve competir somente em mais três oportunidades. Na visão do renomado treinador, seu pupilo tem tudo para repetir o caminho trilhado pelo ex-campeão Khabib Nurmagomedov, que deixou o esporte aos 32 anos, após uma defesa de título bem-sucedida no Ultimate, quando ainda era considerado um dos melhores - se não o melhor - lutadores de MMA da época.

"Islam já tem 34 anos, ou terá 34 (esse ano). Então não é como se ele fosse ficar por aí (lutando na ativa) por muito tempo. Eu não acredito nisso, baseado na mentalidade dos caras do Daguestão e do 'time Khabib'. Ainda mais com o Islam já tendo dinheiro suficiente para fazer o que quiser para o resto da vida. Então veremos. O desafio, para mim, é conseguir construir um legado para ele. E conquistar o título dos meio-médios é um legado e tanto. Eu prevejo que veremos ele em mais três lutas, no total. Vamos ver quem estará preparado para isso", projetou Mendez.

Superluta em busca de legado

Se de fato Islam só tem a intenção de competir por mais três vezes, uma destas já está verbalmente acertada. Afinal de contas, o wrestler abdicou do cinturão dos leves para se aventurar nos meio-médios (77 kg), em busca de um possível bicampeonato. Sendo assim, Dana White já garantiu que Makhachev medirá forças contra o campeão Jack Della Maddalena na próxima rodada. O confronto que colocará em jogo o título até 77 kg, entretanto, ainda não conta com data ou local definidos.

Caso consiga se adaptar à nova divisão de peso e desbanque Maddalena para se tornar campeão dos meio-médios, Makhachev aumentará consideravelmente seu legado no MMA, com um feito que sequer Khabib, seu mentor, conquistou. Com títulos nas duas das principais e mais disputadas categorias da modalidade, o russo se colocaria entre os grandes nomes de todos os tempos do UFC.

