Transmissão ao vivo de Manchester City x Wydad Casablanca: veja onde assistir

Manchester City e Wydad Casablanca duelam hoje, às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Manchester City e Wydad Casablanca estão no Grupo G. O Al Ain (Emirados Árabes) e Juventus (Itália) completam a chave.

O City chega ao torneio como campeão europeu da temporada 2022/23. A equipe inglesa, comandada por Pep Guardiola, vive um novo momento após reformulações no elenco, incluindo a despedida do ídolo Kevin De Bruyne.

O Wydad Casablanca representa o Marrocos e assegurou presença no Mundial com o título continental da temporada 2021/22. Eles buscam surpreender um dos favoritos ao título.

Manchester City x Wydad Casablanca -- Mundial de Clubes