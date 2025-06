Título vago? Mackenzie Dern sugere luta por cinturão contra Virna Jandiroba no UFC

Com os rumores de uma superluta entre Zhang Weili e Valentina Shevchenko ganhando força nos bastidores do UFC, Mackenzie Dern aproveitou o cenário incerto para se posicionar como possível candidata à disputa do cinturão peso-palha (52 kg). De olho em uma eventual mudança de categoria da atual campeã chinesa, a americana - atualmente sexta colocada no ranking - sugeriu um confronto contra Virna Jandiroba, válido por um título interino ou vago.

A possibilidade não seria inédita. Situações recentes, como as de Ilia Topuria e Islam Makhachev, que precisaram abrir mão de seus cinturões ao subir de divisão, servem como precedente caso Zhang avance para os moscas (57 kg) e enfrente Shevchenko ainda em 2025.

"Talvez a Weili suba para enfrentar a Valentina e isso libere o cinturão na nossa divisão. É o que estão comentando, mas nada foi confirmado", afirmou Dern ao portal 'MMA Fighting'.

Em ascensão, Mackenzie vem embalada por duas vitórias seguidas, sendo a mais recente uma finalização sobre Amanda Ribas, vingando derrota sofrida anteriormente. Com dez triunfos no octógono - cinco deles por interrupção -, a lutadora já venceu Jandiroba em 2020, por decisão unânime. Agora, busca um reencontro em um momento mais decisivo da categoria.

"Quero enfrentar alguém que venha de vitória, que esteja na minha frente no ranking. Já venci duas que estavam atrás, agora preciso subir. A Tatiana está vindo de derrota e deve demorar para voltar, então a Virna é a luta a se fazer", destacou.

Fase imponente

Do outro lado, Jandiroba atravessa a melhor fase de sua trajetória no UFC. Ex-campeã do Invicta FC, a baiana lidera o ranking peso-palha e acumula cinco vitórias consecutivas, incluindo uma atuação dominante sobre Yan Xiaonan, em abril. Com um cartel de 8-3 na organização e quatro finalizações, ela se consolida como o principal nome na disputa pelo trono da divisão.

Sem uma definição clara sobre o futuro de Zhang Weili, o cenário imediato na categoria segue indefinido. Ainda assim, nomes como Virna e Mackenzie já despontam como possíveis protagonistas do próximo capítulo na corrida pelo cinturão.

