Tite estará no Reencontro de Gigantes entre Corinthians e Boca Legends

A Forever Sports confirmou nesta terça-feira a presença do técnico Tite como convidado de honra no Reencontro de Gigantes, duelo festivo entre Corinthians Legends e Boca Legends marcado para 5 de julho, às 15h, na Mercado Livre Arena Pacaembu.

Ícone da era mais vitoriosa do clube paulista, o treinador empilhou títulos que permanecem vivos na memória da Fiel: Campeonato Brasileiro 2011, Copa Libertadores 2012, Mundial de Clubes da FIFA 2012, Recopa Sul-Americana 2013, Paulista 2013 e Brasileiro 2015.

"Voltar à Mercado Livre Arena Pacaembu, onde fomos muito felizes, certamente vai me trazer especial gratidão e ótimas lembranças", afirma Tite. "Vivemos momentos incríveis no estádio e eu em particular, literalmente ao lado do torcedor, lembro bem da emoção no jogo entre Corinthians e Vasco na campanha do título. Estou muito feliz em poder sentir de novo essa energia", acrescentou.

Para o capitão e ex-lateral-direito Alessandro, a vinda de Tite transforma o significado dessa partida.

"Ter o Tite do nosso lado sempre foi uma aula, uma lição de vida. A confirmação da presença nos deixa felizes demais e ainda mais entusiasmados para esse Reencontro com a Fiel e com os astros do Boca", afirmou.

Com Tite no palanque de honra, o elenco de Legends do Timão, que conta com Alessandro, Fábio Santos, Paulinho, Danilo, Leandro Castán, Paulo André, Luis Ramírez, Jorge Henrique e Júlio César, ganha inspiração extra para enfrentar o Boca, que contará com outra confirmação estelar: o zagueiro Rolando Schiavi, símbolo da garra do Boca nos anos 2000. O defensor se une a Basualdo, Abbondanzieri, Facundo Imboden, Aníbal Matellani, Ariel Carreño e Pablo Mouche, entre outros nomes ilustres do clube argentino.