Time feminino do Atlético-MG vai jogar pela 1ª vez na Arena MRV

O time feminino do Atlético-MG vai disputar pela primeira vez uma partida na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida contra o Vitória, na próxima segunda-feira, às 20h, vale pelo jogo de ida das quartas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro.

O clube divulgou os preços dos ingressos para o duelo. Sócios pagam R$ 5, enquanto o público geral paga R$ 10 pelo ingresso.

O time mineiro subiu para a Série A1 em 2021, com o vice-campeonato. Nos três anos em que permaneceu na primeira divisão, as Vingadoras sempre lutaram contra o rebaixamento. A melhor campanha da equipe alvinegra foi em 2022, quando somou 22 pontos e ficou em 11º lugar.

No ano passado, no Brasileirão feminino, o Atlético-MG foi rebaixado para a segunda divisão do nacional. Com apenas um ponto conquistado em todo o campeonato, o time mineiro teve a confirmação do rebaixamento em uma derrota para o Avaí Kindermann, faltando três rodadas para o fim do torneio.

As Vingadoras enfrentaram uma grande crise após o descenso em 2024, quando foram esquecidas pelo clube nessa situação. No início de 2025, o Atlético começou a olhar para o futebol feminino e, com isso, o time começou a se destacar na Série A2 e no cenário atual da modalidade.