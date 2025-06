Thiago Silva ganha destaque da imprensa espanhola após estreia do Flu no Mundial

O jornal As, da Espanha, elogiou a atuação do zagueiro brasileiro Thiago Silva na estreia do Fluminense no Mundial de Clubes de Fifa. O time carioca dominou o Borussia Dortmund com uma atuação contundente, mas empatou em 0 a 0 na última terça-feira.

De acordo com a publicação espanhola, Thiago Silva "assombrou o planeta" com o desempenho apresentado contra a equipe alemã, mesmo aos 40 anos de idade. O título da matéria do diário reflete bem o que foi a sua atuação: "Thiago Silva, muro eterno".

"O zagueiro, exemplo de profissionalismo ao longo da carreira, agora desfruta dos últimos passos com uma condição física invejável, que ainda lhe permite competir e anular por completo goleadores do calibre de Guirassy. O artilheiro da última Champions foi incapaz de superar o brasileiro na velocidade e muito menos no jogo aéreo", escreveu o periódico.

"Thiago Silva apresentou estatísticas impressionantes no empate sem gols contra o time alemão. Ganhou nove duelos, o número mais alto da partida. Interceptou três bolas perigosas e venceu oito dos dez duelos aéreos que enfrentou", continuou o jornal.

O Ás ainda mencionou que Thiago Silva potencializa a atuação de outros jogadores do Fluminense, sobretudo do setor defensivo da equipe de Renato Gaúcho.

"Freytes, seu companheiro de zaga, cresce ao seu lado e também teve uma grande atuação. Os laterais Samuel Xavier e René também cumpriram com perfeição nos momentos de anular as investidas alemãs", analisou o jornal.

O Fluminense volta a campo pelo Mundial de Clubes no sábado, às 19h (horário de Brasília), contra o Ulsan, da Coreia do Sul, em busca de sua primeira vitória na competição. A partida será realizada em Nova Jersey.