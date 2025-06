Técnico do Real exalta times brasileiros neste início de Mundial de Clubes: 'Nível muito bom'

O técnico Xabi Alonso vive a expectativa pela sua estreia no comando do Real Madrid, marcada para esta quarta-feira, às 16h (de Brasília), contra o Al-Hilal, pela primeira rodada do Grupo H do Mundial de Clubes. Antes do duelo, o espanhol concedeu entrevista e aproveitou para elogiar o desempenho brasileiro no campeonato.

Na estreia, Flamengo e Botafogo venceram seus compromissos contra Espérance e Seattle Sounders, respectivamente, enquanto Palmeiras e Porto empataram sem gols, assim como Fluminense e Borussia Dortmund.

"Gostei dos times brasileiros. Não me surpreende (o bom desempenho), a verdade é que eles estão em um nível muito bom. Tanto Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense... Sempre que participam de torneios mundiais, demonstram essa qualidade", disse Alonso.

O novo comandante merengue também criticou a visão eurocentrista no futebol e ressaltou a importância do Mundial de Clubes, além de valorizar o desafio de enfrentar equipes de outros continentes.

"É uma competição com muitos atrativos. Às vezes focamos demais na Europa e achamos que não existe mais nada além dela, mas isso é um erro. Fora da Europa, há grandes equipes. O Mundial nos dá a chance de medir nosso nível em um cenário mais amplo", analisou.