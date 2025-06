Sem Luiz Araújo e Arrascaeta, Flamengo faz penúltimo treino para pegar o Chelsea

A preparação do Flamengo para o confronto contra o Chelsea, pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes, avançou nesta quarta-feira. O técnico Filipe Luís conduziu um trabalho tático, que foi atrasado por conta de uma tempestade com raios na região da Universidade de Stockon, em Atlanta.

Dois nomes importantes ficaram fora das atividades no gramado: Arrascaeta e Luiz Araújo, autores dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o Espérance, fizeram trabalhos internos de controle de carga. A medida foi apenas preventiva, e ambos não preocupam para a partida contra os ingleses.

Já o lateral Alex Sandro, ausente na estreia, participou normalmente do treino e deve ser opção entre os relacionados. Na partida da primeira rodada, Ayrton Lucas foi utilizado como titular na lateral esquerda.

Inicio da preparação para o jogão contra o Chelsea! #treino pic.twitter.com/FvsfGTW6oe ? Flamengo (@Flamengo) June 19, 2025

Outra novidade foi a presença parcial de De La Cruz nas atividades com o elenco. O uruguaio está em fase final de recuperação de uma lesão no joelho. A expectativa é que o jogador esteja em condições de entrar em campo até o final da fase de grupos do Mundial.

Com três pontos e a liderança do Grupo D pelos critérios de desempate, o Flamengo encara os ingleses na próxima sexta-feira (20), às 15h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia.