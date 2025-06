Lembra dele? Ex-Bota, Segovinha chega 'novo' ao Mundial e fecha 1ª rodada

O paraguaio Matías Segovia, que ainda pertence ao Botafogo, está na disputa do Mundial e participará do último jogo da primeira rodada da fase de grupos. Agora no Al Ain, o atacante vai "renovado" para o primeiro desafio do time dos Emirados Árabes no torneio, contra a gigante Juventus.

O que aconteceu

Segovinha segue vinculado ao Alvinegro carioca, mas não joga pelo clube desde janeiro de 2024. O ponta de 1,65m foi emprestado no início do ano passado para o Molenbeek, da Bélgica, e negociado novamente na sequência.

Só que ele também disputa a inédita Copa do Mundo de clubes, defendendo o Al Ain. O time árabe conquistou a vaga ao vencer a Champions Asiática da temporada 2023/24, antes de o paraguaio se juntar ao elenco.

Matias Segovia, atacante do Al Ain Imagem: Fifa/Getty

O jogador de 22 anos chega no torneio com visual transformado. Ele "passou a régua" no cabelo platinado, em corte diferente ao que marcou a sua passagem pelo Brasil, e fez diversas tatuagens no braço esquerdo.

Porém, o paraguaio começa o Mundial "sumido" e pode nem entrar em campo contra a Juventus, na partida que encerra a primeira rodada. O atacante perdeu espaço sob o comando de Vladimir Ivic, técnico que sucedeu Hernan Crespo, e não saiu do banco nas últimas três partidas da equipe antes da viagem aos EUA.

A bola rola para o duelo pelo Grupo G às 22h (de Brasília). O azarão Al Ain sonha com a classificação em chave que, além da potência italiana, conta com o Manchester City e o Wydad Casablanca.

Sem saudades do Brasil?

Segovinha retorna ao Botafogo após empréstimo Imagem: Reprodução/matiasegovia10

O 'novo' Segovinha não guarda lembranças da montanha-russa que viveu no Botafogo. Em 2023, ele virou "xodó" e ganhou até música, mas depois foi alvo de insatisfação da torcida e passou a ser motivo de provocação por rivais. O paraguaio saiu às pressas da equipe e apagou as publicações relacionadas ao Glorioso de seu perfil nas redes sociais.

Além disso, seus números são melhores pelo Al Ain mesmo em menos jogos. Foram três gols marcados e três assistências em 19 partidas no atual time. Já pelo Botafogo, ele passou em branco e deu dois passes para gols de companheiros em 29 duelos.