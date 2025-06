Saquarema renova com WSL e segue no calendário do surfe mundial até 2028

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A Praia de Itaúna, em Saquarema, no Rio de Janeiro, seguirá no calendário do circuito mundial de surfe pelos próximos três anos. A prefeitura da cidade anunciou a renovação de contrato com a WSL até 2028.

"Saquarema vai além das ondas. Receber essa grande etapa do Mundial de Surfe será uma grande honra, sabendo também que vamos realizar o evento por mais três anos. É muito importante para o nosso município saber que tudo isso impulsiona e vem impulsionando o progresso da nossa cidade, fomentando turismo, economia e hotelaria local", disse Lucimar Vidal, prefeita de Saquarema.

Saquarema recebe o evento desde 2017. Anteriormente, a competição acontecia na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Itaúna, inclusive, ficou conhecida como "Maracanã do surfe". A cidade é a única do mundo a sediar as três etapas do circuito mundial da WSL: o Qualifying Series (QS), o Championship Tour (CT) e o Challenger Series (CS).

Italo Ferreira comemora título em Saquarema nos braços da torcida Imagem: Thiago Diz / WSL

A edição deste ano fica marcada pela participação de Tati Weston-Webb, que recebeu um convite da WSL e vai competir em meio à pausa na carreira. Estão confirmados também outros brasileiros como Ítalo Ferreira, Filipe Toledo, João Chianca, Yago Dora, Miguel Pupo e Luana Silva.

No ano passado, a etapa de Saquarema gerou um impacto econômico de R$ 159 milhões na economia, com reflexos em hospedagem, alimentação, transporte e comércio local. O número representa um crescimento de 64% em relação à edição anterior. Ao todo, cerca de 350 mil turistas estiveram na cidade durante o evento de 2024.

Vivo também renova

A WSL renovou com a Vivo também até 2028. A empresa permanecerá com o naming rights do Vivo Rio Pro.

"Ficamos orgulhosos de estender essa parceria que eleva o patamar da etapa brasileira no Circuito Mundial de Surfe ano após ano. Ao apoiar as ondas da WSL, com toda a filosofia que ela carrega, a Vivo segue investindo no esporte como plataforma estratégica de conexão com diferentes públicos, especialmente com as novas gerações que enxergam no surfe não apenas uma modalidade esportiva, mas uma forma de viver e se expressar", afirma Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.