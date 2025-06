São Silvestre ganha 3 prêmios de excelência da Federação Paulista de Atletismo

A Corrida Internacional de São Silvestre foi uma das homenageadas pela Federação Paulista de Atletismo na segunda edição do Prêmio de Excelência FPA de Corrida de Rua 2025. Na noite desta terça-feira (17), no Teatro Cásper Líbero, na capital paulista, a entidade condecorou os melhores organizadores, empresas e cidades de todo o estado que transformam a vida de milhões de pessoas por meio das corridas de rua.

A São Silvestre recebeu três troféus: 1º lugar como Corrida com maior número de participantes do Estado de São Paulo, 2º lugar como Organizador com o maior volume de premiação financeira do estado de São Paulo e 2º lugar como Corrida com a maior premiação financeira no estado de São Paulo.

"Receber prêmios e reconhecimento de um segmento especializado são demonstrações de que nosso trabalho está no caminho certo. A Corrida de São Silvestre está fechando um ciclo e iniciando a nova fase centenária com o objetivo de sempre entregar o melhor para atletas e parceiros", comentou o jornalista Erick Castelhero, Diretor Executivo da Corrida Internacional de São Silvestre.

São Silvestre foi premiada em 3 categorias pela Federação Paulista de Atletismo - Foto: Reprodução

Mais sobre a premiação

Mais do que uma homenagem, o evento é um movimento por um futuro onde atletas, organizadores, marcas, treinadores e comunidades crescem juntos, valorizando o que há de mais importante no esporte: a experiência de quem vive a corrida de verdade. Após a avaliação de 734 provas com permissão da FPA na temporada 2024, foram 102 premiados em 34 categorias, embasadas em pilares como segurança, profissionalismo, impacto social, inclusão e inovação.

Foram 41 empresas premiadas, totalizando 71 troféus. Os destaques foram a Chelso Sports, com seis prêmios; TF Sports Eventos Esportivos, com cinco; Sagaz Sports e Avatar Sports, com quatro cada; e Pepper Sports e Tática Marketing Esportivo, com três cada. Entre as cidades, as com mais prêmios foram São Paulo e Campinas, com três, Sorocaba e Santos, com duas cada, além de outros 20 municípios premiados.

O Diretor de Corrida de Rua da FPA e um dos idealizadores do Prêmio, Raphael Silva, fez um balanço da noite. "Foi excelente, um marco para a gente. Nesse segundo evento, conseguimos entregar uma premiação ainda melhor, superior à do ano passado. Tivemos uma diversidade maior de premiados, pois mudamos as categorias, o que foi bastante importante e benéfico para as empresas e para as corridas em si. Já estamos pensando no próximo ano, com mais surpresas, com certeza. Vamos avaliar cada sugestão e, dentro do possível, vamos incluir novas categorias e novas premiações", ressaltou.

A noite também foi marcada por homenagens. O presidente da FPA, Joel Oliveira, destacou atletas que contribuíram para o esporte. "Hoje é o dia de falarmos de mercado, builders, stakeholders. Porém, não podemos esquecer de onde viemos. Nós somos do esporte. A Federação Paulista de Atletismo é a federação esportiva mais antiga do Brasil em funcionamento ininterrupto. Portanto, a corrida de rua tem sua "casa" , que é grande, forte, antiga e de braços abertos para todos que queiram usufruir de nossa estrutura. Neste momento, queremos pedir a ajuda de vocês para saudar pessoas que são inspiração para todos nós e para toda a nação brasileira", destacou.

Foram homenageados o medalhista olímpico de vôlei e Secretário de Esportes da Praia Grande, Professor Rodrigão; a medalhista olímpica da maratona aquática, Poliana Okimoto; a primeira mulher brasileira campeã olímpica em provas individuais, vencedora no salto de distância e recordista sul-americana do salto de distância e dos 100 metros com barreira, Maurren Maggi; o bicampeão da Maratona de Nova York e da São Silvestre, Marilson dos Santos; o técnico e ex-corredor, Adalto Domingues; e a corredora amadora Ana Luiza Garcez, a "Animal", personagem emblemática das corridas de rua paulistanas.