São Paulo x Inter: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão feminino

O São Paulo recebe o Internacional nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), no estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro feminino.

A partida será televisionada pela TV Brasil, mas você também acompanha a repercussão do confronto aqui no gazetaesportiva.com.

O Tricolor é o terceiro colocado, com 30 pontos, atrás somente do líder Cruzeiro, com 36, e do vice-líder Corinthians, com 31 tentos, e já está classificado para a próxima fase.

O Internacional, por sua vez, aparece em 12º lugar, com 14 pontos, e por mais que ainda possua chances matemáticas, só se classificará para o mata-mata com um milagre.