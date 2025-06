São Paulo vence Inter e fecha 1ª fase do Brasileiro feminino em 3º lugar

O São Paulo venceu o Internacional por 1 a 0 nesta quarta-feira, no estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro feminino. O gol tricolor foi marcado por Aline.

Com o resultado, o São Paulo fechou a primeira fase do Brasileirão feminino na terceira colocação, com 33 pontos, atrás somente do líder Cruzeiro, com 36, e Corinthians, com 34 tentos.

Nas quartas de final, o São Paulo terá pela frente a Ferroviária, que terminou a primeira fase em sexto lugar. As datas, horários e locais ainda serão definidos.

O gol

O São Paulo abriu o placar na reta final do primeiro tempo, mais precisamente aos 41 minutos. Aline recebeu ótimo passe, ficando cara a cara com a goleira adversária e batendo no cantinho, dentro da área, para marcar o gol que garantiu a magra vitória do Tricolor.