São Paulo anuncia Hernán Crespo como novo treinador

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico Hernán Crespo. O argentino iniciará sua segunda passagem pelo clube e assinou um vínculo válido até o fim de 2026.

Crespo dirigiu o São Paulo por oito meses em 2021, logo no primeiro ano da gestão do presidente Julio Casares, e conquistou o Campeonato Paulista, vencendo o Palmeiras na final e tirando o clube de uma fila de mais de oito anos.

Ao todo, foram 53 partidas de Crespo à frente do São Paulo na primeira passagem, com 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas - aproveitamento de 57,23%.

Crespo terá a missão de resgatar o futebol do São Paulo, que, sob o comando de Luis Zubeldía, não vinha conseguindo performar há tempo, somando resultados frustrantes até mesmo no Morumbis, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores.

Crespo sempre manifestou seu desejo de retornar ao São Paulo. Embora tenha tido dificuldades para lidar com o calendário do futebol brasileiro, que inclui jogos a cada três dias, o treinador argentino deixou uma boa impressão pelo título conquistado, a identificação com a torcida e o respeito à instituição.

Depois de deixar seu nome na história do São Paulo com o título paulista de 2021, Crespo agora vai em busca de objetivos maiores. O Tricolor tem a Libertadores como principal objetivo da temporada e enfrentará o Atlético Nacional, da Colômbia, nas oitavas de final.

Antes de focar na Libertadores e nas demais competições, Crespo terá o privilégio de poder comandar uma espécie de intertemporada com o elenco enquanto acontece a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Os jogadores são-paulinos se apresentam no dia 26 de junho no CT da Barra Funda, retomando os trabalhos após 13 dias de folga. O Tricolor volta a entrar em campo no dia 16 de julho, quarta-feira, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, fora de casa, pelo Brasileirão.