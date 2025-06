São Paulo anuncia Hernán Crespo como novo técnico para a temporada

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira de forma oficial a contratação de Hernán Crespo como novo técnico do time.

O que aconteceu

O Tricolor trabalhou rápido para substituir Luis Zubeldía, que deixou o clube na última segunda-feira. O argentino assina contrato até o final de 2026.

O São Paulo vai diluir no período do contrato a dívida que tem com o argentino referente a primeira passagem. As negociações evoluíram rapidamente.

A relação que foi construída entre Crespo e São Paulo na primeira passagem do treinador deixou alicerces firmes de respeito e admiração mútuos. Ele é um grande profissional, que já conhece o clube, conquistou um título aqui e chegou o momento de ele retornar. Estamos satisfeitos em concretizar essa volta.

Julio Casares, presidente do São Paulo

O Crespo construiu uma importante identificação com o clube em sua primeira passagem e deixou as portas abertas. É um treinador que obteve conquistas na maioria dos seus trabalhos, inclusive conosco, e esperamos que isso possa se repetir. Ele retorna ainda mais experiente e preparado para os desafios que temos pela frente.

Carlos Belmonte, diretor de futebol

Histórico no clube

Será a segunda passagem de Hernán Crespo pelo São Paulo. Na primeira, ele conquistou o Campeonato Paulista de 2021.

O argentino já dirigiu o Tricolor em 53 partidas, com 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas. Seu primeiro trabalho durou entre fevereiro e outubro de 2021.

Depois de deixar o São Paulo, Crespo dirigiu o Al-Duhail do Qatar, onde conquistou três títulos na temporada 2022/23: o campeonato nacional, a Copa e a Copa da Liga.

Seu principal trabalho se deu logo depois, quando assumiu o Al Ain, dos Emirados Árabes, e conquistou a Champions League Asiática. Na campanha, eliminou o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo nas quartas e o Al Hilal de Neymar, que não jogou, e Jorge Jesus na semifinal.

Hernán Crespo foi unanimidade internamente na diretoria para ocupar o lugar de Zubeldia. Ele deixou uma boa impressão na primeira passagem e tem entusiastas dentro do clube.