Santos goleia Fortaleza e volta a vencer pelo Brasileiro sub-20

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, o Santos recebeu o Fortaleza no estádio Bruno José Daniel, goleou por 4 a 0 e voltou a vencer pela competição. Robson, Mateus, Fermino e Vinicius balançaram as redes para os mandantes.

Com o triunfo, o Santos chegou aos 18 pontos, agora na 11ª colocação, e encerrou uma série de 4 jogos sem vitórias (dois empates e duas derrotas). Do outro lado, com a derrota, o Fortaleza permaneceu com 21 somados, na oitava posição.

O Santos retorna aos gramados no próximo sábado, às 15h (de Brasília), quando recebe a Ferroviária, pela oitava rodada da primeira fase do Paulistão. Na próxima terça, às 15h, o Fortaleza recebe o Atlético-MG, pela 15ª rodada do Brasileiro.

Os #MeninosDaVila estão escalados para o #SANxFOR! A bola rola às 15h, com transmissão da Santos TV e ENTRADA GRATUITA em Santo André! ???? Assista AO VIVO em https://t.co/SwmypXtHxI pic.twitter.com/rZAVjIUYWf ? Santos FC (@SantosFC) June 18, 2025

O placar foi inaugurado pelo Santos aos 16 minutos do primeiro tempo. Ao receber cruzamento pela ponta esquerda, Robson se antecipou ao marcador na área e desviou de cabeça para marcar.

Aos 37 minutos da etapa inicial, o Santos aumentou a diferença com Mateus, que assumiu a responsabilidade após penalidade assinalada pelo árbitro e converteu.

O Santos ampliou sua vantagem aos 28 minutos do segundo tempo, quando Fermino aproveitou passe pela esquerda e, com arremate de primeira, encobriu o goleiro.

Aos 35 minutos da etapa complementar, o Santos completou a goleada. Após bola sobrada na área, Vinicius emendou finalização cruzada para balançar as redes.