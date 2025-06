Santos deve levar três jogos do Brasileirão ao Morumbis

O Santos deve disputar ao menos três partidas como mandante no Morumbis, em São Paulo, nos próximos meses. Os confrontos contra Flamengo, Juventude e um terceiro adversário ainda em estudo estão na lista da diretoria santista para serem realizados no estádio do São Paulo.

Segundo apuração da Gazeta Esportiva, a escolha pelo Morumbis ocorreu após uma tentativa frustrada de utilizar a Neo Química Arena, do Corinthians, barrada por impasses logísticos.

Um dos fatores que pesaram a favor da casa são-paulina foi a empresa responsável pelo sistema de reconhecimento facial no estádio, que é a mesma utilizada na Vila Belmiro. Isso facilitaria o controle de acesso e a experiência dos torcedores santistas.

Apesar da movimentação para atuar em São Paulo, a diretoria alvinegra entende que a Vila Belmiro continua sendo um diferencial em jogos decisivos, especialmente em clássicos. Por isso, o confronto contra o Palmeiras, primeiro após a paralisação do calendário para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, seguirá sendo disputado em Santos.

A medida busca aproximar o clube da capital e ampliar a presença de público em momentos estratégicos da temporada, mas sem abrir mão do peso da Vila em compromissos mais simbólicos.

Mesmo com a vitória por 3 a 2 sobre o Fortaleza, o Santos ainda vive momento delicado no Campeonato Brasileiro. Com 11 pontos, a equipe comandada por Cléber Xavier ocupa a 15ª posição, à frente do Internacional (17º), primeiro time na zona de rebaixamento, apenas por critérios de desempate.