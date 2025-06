Santos acerta com William Arão e aguarda exames para fechar acordo

O Santos está muito perto de contratar o volante Willian Arão.

O que aconteceu

O Santos chegou a um acordo com Willian Arão. O volante de 33 anos está livre no mercado após o fim do contrato com o Panathinaikos, da Grécia.

O Peixe aguarda os exames médicos para assinar o contrato. Arão deve chegar em São Paulo até o fim dessa semana.

O contrato será até dezembro de 2026, com cláusula de prorrogação por mais um ano se o atleta atingir um determinado número de jogos. Arão não teve lesões na última temporada e chega em bom nível físico.

O Santos já havia buscado Willian Arão no começo do ano. À época, não houve acordo. A sonhada contratação se concretizou agora, já com a negociação conduzida pelo novo executivo de futebol Alexandre Mattos.

O Santos vê perfil vencedor em Willian Arão, que deve ser a dupla de Zé Rafael no meio-campo. Ele também pode atuar como zagueiro.