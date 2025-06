Salzburg vence Pachuca e assume a liderança do Grupo H no Mundial de Clubes

Nesta quarta-feira, pela primeira rodada do Grupo H do Mundial de Clubes, o Salzburg duelou com o Pachuca no TQL Stadium, em Cincinnati, e venceu por 2 a 1. A partida ainda foi paralisada aos oito minutos do segundo tempo devido às condições climáticas. Os gols do time austríaco foram marcados por Oscar Gluh e Karim Onisiwo, enquanto Bryan González diminuiu.

Com o resultado positivo, o Salzburg somou os primeiros três pontos e assumiu a liderança do grupo, já que Real Madrid e Al-Hilal empataram por 1 a 1. O Pachuca, por sua vez, se encontra em último, sem nenhum ponto conquistado.

O Salzburg retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Al-Hilal, pela segunda rodada do Grupo H. A partida será realizada às 19h (de Brasília), no Audi Field, em Washington. No mesmo dia e rodada, mas às 16h, o Pachuca encara o Real Madrid, no Bank of America Stadium, em Charlotte.

O placar foi aberto pelo Salzburg, aos 41 minutos do primeiro tempo. Oscar Gluh recebeu o passe de Sulzbacher, limpou a marcação e bateu colocado para anotar um lindo gol.

O empate do Pachuca veio aos dez minutos do segundo tempo. Bryan González cobrou falta e acertou uma bela finalização para vencer o goleiro Zawieschitzky.

Até que aos 31, Karim Onisiwo recebeu o cruzamento de Mads Bidstrup e completou firme para as redes.