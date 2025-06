Ruan pode passar por artroscopia e vive indefinição no São Paulo

O zagueiro Ruan, do São Paulo, pode passar por uma artroscopia nos próximos dias devido a dores no joelho direito. O jogador sentiu dores na região, o que o tirou dos últimos jogos, e aguarda a definição dos médicos para saber se precisará ser submetido também a um procedimento cirúrgico.

O São Paulo tem planos para manter Ruan no elenco, embora seu empréstimo acabe no fim deste mês. O Sassuolo, dono de seus direitos econômicos, planejava vendê-lo nesta janela de transferências, mas conversava com a diretoria tricolor sobre a possibilidade de ampliar a cessão do zagueiro por mais um ano.

A avaliação do São Paulo é de que Ruan mostrou potencial no período em que vestiu a camisa do clube, sobretudo na Libertadores, em que acumulou boas atuações na fase de grupos, ajudando sua equipe a garantir a segunda melhor campanha geral do torneio, atrás somente do Palmeiras.

Ruan Tressoldi realizou exames para descobrir a gravidade do problema no joelho, já que as dores vinham impedindo que ele atuasse em alto nível, mas o resultado não foi capaz de determinar se será preciso uma cirurgia para corrigir a lesão. A informação foi publicada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Se precisar ser submetido a um procedimento cirúrgico, Ruan Tressoldi pode permanecer no São Paulo até se recuperar totalmente e retornar ao Sassuolo, como é de praxe em casos de lesão de um jogador que está emprestado a outro clube.

O Sassuolo, entretanto, pode decidir que Ruan passará por um procedimento cirúrgico com um médico de confiança deles e acompanhar o processo de recuperação de perto, na Itália. Neste caso, dificilmente o São Paulo conseguiria viabilizar a permanência do zagueiro ao fim de seu empréstimo.