River Plate confirma lesão e atacante Driussi está fora do Mundial de Clubes

O River Plate sofreu um duro golpe em sua campanha no Mundial de Clubes da Fifa. Autor do segundo gol na vitória por 3 a 1 sobre o Urawa Red Diamonds, o atacante Sebastián Driussi saiu lesionado logo após balançar as redes e está fora do restante da competição. Os exames confirmaram um "entorse severo no ligamento interno do tornozelo esquerdo", com previsão de recuperação de pelo menos dois meses.

A lesão ocorreu aos 48 minutos de jogo, quando Driussi se antecipou ao goleiro japonês Shusaku Nishikawa para marcar de cabeça. Na queda, torceu o tornozelo e, no mesmo lance, ainda recebeu um tapa involuntário do goleiro no rosto. As imagens mostraram o argentino se contorcendo em dor no gramado, antes de ser substituído por Miguel Borja. Ao deixar o campo, Driussi foi amparado por membros da comissão técnica e não conseguia apoiar o pé no chão.

O cenário após a partida reforçou a gravidade do problema. O atacante foi visto saindo do estádio em uma cadeira de rodas e, posteriormente, utilizando muletas e uma bota ortopédica. Segundo a imprensa argentina, a ausência de Driussi representa uma baixa significativa não apenas pelo talento técnico, mas pela regularidade que vinha apresentando desde sua volta ao clube.

Driussi já havia disputado 23 partidas nesta temporada com a camisa do River, marcando sete gols e dando uma assistência. No Mundial, já figurava como um dos destaques da equipe comandada por Marcelo Gallardo, que agora precisará encontrar alternativas ofensivas diante da ausência de um de seus principais jogadores.

Miguel Borja, que entrou no lugar de Driussi na estreia, deve herdar a vaga de titular nos próximos compromissos. O River encara o Monterrey, do México, no sábado, e encerra sua participação na fase de grupos contra o Inter de Milão, na próxima quarta-feira, pelo grupo E.