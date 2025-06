Richard Ríos é sonho de Simeone para meio do Atlético de Madri, diz jornal

O meia Richard Ríos, do Palmeiras, está na mira do Atlético de Madrid após pedido do técnico Diego Simeone. A informação é do jornal espanhol Sport.

O que aconteceu

O jornal apontou que o colombiano é o "sonho de Simeone" para o meio do Atlético. O treinador gosta da qualidade, potência e inteligência de Ríos.

O comandante, inclusive, foi quem pediu a contratação do jogador. O tabloide não informou se os colchoneros já fizeram alguma proposta pelo meia do Palmeiras.

O Sport destacou o bom desempenho do camisa 8 contra o Porto e vê o Mundial como vitrine para o colombiano. O jogador, porém, desperta o interesse de clubes europeus desde a última temporada.

Reconhecido na América do Sul, Richard Ríos passava um pouco mais despercebido na Europa. Pelo menos, para o público em geral, já que são muitos os diretores esportivos que têm seu nome anotado em suas agendas. Após o 'Mundialito', ele chegará àqueles cantos que ainda desconheciam seu futebol. Trecho do jornal Sport

Responsável por comandar o meio de campo da equipe paulista, [ele] também exibiu sua facilidade para cobrir o campo, abortando os ataques do Porto e dificultando muito a criação de jogadas.

Simeone pode ter a chance de ver Richard Ríos de perto. Isso porque, caso avancem, Palmeiras e Atlético de Madri — que estão nos Grupos A e B, respectivamente — podem se enfrentar nas oitavas de final.

Ríos chama a atenção desde a Copa América

O meia foi um dos destaques da vice-campeã Colômbia no edição do ano passado, e chamou a atenção do mercado europeu. Na época, o West Ham entrou em contato com o Palmeiras, mas a diretoria não abriu conversas. Clubes da Itália, França e Turquia fizeram sondagens pelo atleta.

O PSG, inclusive, ensaiou uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 120 milhões na época), pelo meio-campista, mas a investida não avançou.

O Palmeiras renovou com o jogador no ano passado para se blindar do interesse europeu. Em setembro, o Alviverde deu uma valorização salarial ao atleta e manteve a multa rescisória em 100 milhões de euros (R$ 638 milhões na cotação atual).

O clube, porém, pode negociar o meia após a Copa do Mundo de Clubes. O clube irá vender jogadores para bancar as contratações milionárias, como de Facundo Torres e Paulinho, mas a ideia é que elas aconteçam apenas após o Mundial disputado no meio da temporada.