Renato Gaúcho elogia atuação do Fluminense diante do Borussia Dortmund: "Fizemos um grande jogo"

O Fluminense ficou no empate com o Borussia Dortmund, nesta terça-feira, em 0 a 0, pela primeira rodada do Mundial de Clubes, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O técnico Renato Gaúcho elogiou a atuação do Tricolor Carioca e lamentou as chances perdidas.

"A equipe fez uma grande partida, merecia até vencer pelas chances que criamos. Futebol é assim mesmo. O importante é que fizemos um grande jogo contra uma equipe poderosa. Isso dá uma confiança ainda maior para o próximo jogo. Talvez tenha faltado calma e tranquilidade para finalizar e sair com a vitória", disse Renato Gaúcho em entrevista coletiva.

"Como disse o Jhon Arias, muita gente ficou surpresa, mas eu não. Preparei o time para ganhar, jogar para dentro e tirar os espaços, sempre com respeito. Jogamos o tempo todo para frente e em busca do gol. Estou bastante feliz e orgulhoso com o que a equipe produziu diante de um adversário muito poderoso", completou.

Durante os 90 minutos, segundo dados do Sofascore, o Fluminense teve 14 finalizações, sendo cinco delas no alvo. O goleiro alemão Gregor Kobel terminou a partida com cinco defesas, uma delas de dentro da área. Por outro lado, o Borussia Dortmund teve sete chutes, sendo três no gol.

Mesmo assim, a equipe carioca não conseguiu balançar as redes e a partida terminou empatada.

"Nem sempre é o investimento. Tem muitos clubes que financeiramente são superiores a gente, mas no campo são 11 contra 11. Aí depende muito da atitude dos jogadores, e a atitude dos meus jogadores me encheu de orgulho. Eu estava falando com o presidente no vestiário, ele estava bastante feliz também pelo que a equipe produziu", analisou Renato Gaúcho.

Próximos jogos do Fluminense

Com o resultado, o Fluminense e Borussia Dortmund somaram um ponto cada. O Tricolor fica na 3ª posição do grupo F, enquanto o time alemão ocupa a vice-liderança. O Mamelodi Sundowns-RSA lidera a chave com três pontos. O Ulsan HD-KOR é o lanterna.

A equipe do técnico Renato Gaúcho volta a campo neste sábado, às 19 horas (de Brasília), quando encara o Ulsan HD, pela segunda rodada do Mundial de Clubes, novamente no MetLife Stadium, em Nova Jersey.