Lodi vê 'mal-entendido' em fala polêmica sobre seleção e exalta Arábia

Do UOL, em Miami (EUA) e São Paulo

O lateral-esquerdo Renan Lodi, do Al-Hilal, disse que houve um "mal-entendido" por causa de uma declaração dele sobre a seleção brasileira que causou polêmica no começo do mês.

O que aconteceu

Renan Lodi se explicou após o empate entre Al-Hilal e Real Madrid, hoje, no Mundial. O lateral-esquerdo se defendeu após citar um suposto "preconceito" com os jogadores da liga saudita e especular uma possível "interferência" nas convocações da seleção.

Muitas pessoas entenderam errado aquela entrevista. O que eu queria dizer é que o Campeonato Saudita também é uma boa competição, sabia da qualidade da nossa equipe, também tem jogadores que jogaram Champions e os melhores campeonatos do futebol europeu. Renan Lodi, ao UOL

Renan Lodi foi um dos destaques do Al-Hilal contra o Real Madrid. A equipe saudita deu sustos no adversário, buscou o empate após sair atrás e, mesmo melhor, se livrou da derrota com a defesa de Bono em um pênalti para os espanhóis nos acréscimos. O desempenho da equipe não surpreendeu o lateral.

Nós sabemos que íamos fazer um grande jogo, independente se era o Real Madrid, poderia ser o Arsenal, o Manchester City, o Ajax, a Juventus. Todo mundo ali sabe da qualidade que tem, e quando começou o jogo é claro que teríamos que jogar, correr bastante e pôr nosso jogo, e foi o que fizemos. Renan Lodi, ao SporTV

Declaração polêmica

Eu pensava que ia ter a oportunidade de novo. Não sei se a CBF ou quem faz as convocações tem preconceito com a liga saudita. Se for ver, eu fui o lateral que mais fez gols, deu assistências. Se ver quem foi convocado, eles não têm os mesmos números, analisando assim por números. Merecia ter uma oportunidade.

Tenho minhas dúvidas [se havia interferência nas convocações]. Não sei se realmente faziam a convocação de quem realmente merecia. Se fossem pegar os meus números, eu deveria ir. Com a chegada dele, acho que vai ser por merecimento e não por coisas externas. Renan Lodi, ao Globo Esporte da EPTV

A fala foi ar pouco depois de Carlo Ancelotti fazer sua primeira convocação na seleção brasileira. O treinador chamou Alex Sandro (Flamengo) e Carlos Augusto (Inter de Milão) em sua primeira lista.

Renan Lodi não é convocado desde 2023. Ainda com Fernando Diniz como técnico da seleção, ele entrou em campo na derrota para a Colômbia, em novembro de 2023, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.