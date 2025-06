Real Madrid leva sufoco, perde pênalti no fim e só empata com Al-Hilal

O Real Madrid passou por alguns apuros, perdeu um pênalti e só empatou com o Al-Hilal por 1 a 1, hoje, em Miami, pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

O Real saiu na frente com Gonzalo García, mas Rúben Neves empatou ainda no primeiro tempo. Antes de largar na frente, os espanhóis sofreram com diversos ataques da equipe saudita.

Bono terminou o jogo como herói. O goleiro do Al-Hilal pegou um pênalti batido por Valverde já aos 45 minutos do segundo tempo.

A partida marcou três estreias no Real Madrid. O técnico Xabi Alonso, o zagueiro Huijsen e o lateral-direito Alexander-Arnold fizeram o seu primeiro jogo pela equipe espanhola.

O calor foi constante no Hard Rock Stadium. Os termômetros chegaram a marcar 33°C durante a partida, que começou às 15h do horário local (16h de Brasília).

As duas equipes dividem a liderança do Grupo H do Mundial, com um ponto. Mais tarde, às 22h (de Brasília), Al Ain e Juventus se enfrentam no outro jogo da chave.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo. O Real Madrid encara o Pachuca, às 16h (de Brasília), em Charlotte. O Al-Hilal enfrenta o Red Bull Salzburg, às 19h, em Washington.

Como foi o jogo

Quem esperava um domínio do Real Madrid se enganou. O Al-Hilal foi dono do primeiro tempo em Miami. A equipe saudita ameaçou o gol defendido por Courtois do primeiro ao último minuto, mas vacilou na defesa e viu o Real sair na frente. O gol não abateu os sauditas, que seguiram pressionando e conseguiram o empate em um pênalti sofrido por Marcos Leonardo. O empate ficou barato para os espanhóis.

Vinícius Júnior e João Cancelo em ação durante jogo entre Real Madrid e Al-Hilal no Mundial Imagem: CHANDAN KHANNA/AFP

O Real melhorou no segundo tempo e teve a chance da vitória. A equipe espanhola voltou mais ligada e fez uma blitz logo nos primeiros minutos. O Al-Hilal se segurou, equilibrou as ações e o cansaço pareceu pesar para os dois lados. Nos minutos finais, o time merengue teve um pênalti, mas a estrela do goleiro Bono brilhou.

Lances importantes e gols

Que blitz. O Al-Hilal começou o jogo com tudo. Logo no primeiro minuto, Milinkovic-Savic recebeu de frente e soltou o pé de longe. Courtois espalmou para frente, o sérvio pegou a sobra e sofreu falta. Na batida, mandou na barreira.

Que perigo! Após bola alçada na área, Salem Al-Dawsari chutou de primeira, cruzado. Marcos Leonardo, na linha da pequena área, desviou e mandou muito perto da trave direita de Courtois.

Não valeu! Renan Lodi recebeu cara a cara com Courtois e bateu cruzado para vencer o goleiro do Real Madrid. O brasileiro, no entanto, estava impedido e o gol foi anulado.

A primeira do Real. O time espanhol só assustou aos 32. Rodrygo recebeu pela direita, levou para o meio e finalizou firme, de esquerda. A bola passou por cima do gol, rente ao travessão.

Gonzalo García abre o placar: 1 a 0. Rodrygo recebeu pela direita e cruzou rasteiro. Gonzalo García apareceu sozinho na área, até pegou mal na bola, mas foi o suficiente para ela passar por cima de Bono e entrar.

Pênalti! Marcos Leonardo disputou posse da bola na área, deu uma caneta em Asencio e foi puxado pelo zagueiro. O árbitro marcou o pênalti em campo.

Rúben Neves, frio, empata: 1 a 1. O português do Al-Hilal foi para a cobrança com calma, deslocou Courtois e mandou no canto esquerdo do goleiro do Real Madrid, que nada pôde fazer.

Rúben Neves comemora gol marcado pelo Al-Hilal contra o Real Madrid no Mundial Imagem: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Quase a virada! Salem Al-Dawsari tabelou com Milinkovic-Savic, recebeu na meia-lua e bateu colocado. A bola desviou em Asencio e passou rente à trave esquerda de Courtois, que não chegaria.

Na trave! Após cruzamento de Vini Jr, Arda Güler se antecipou a Koulibaly e emendou de primeira. A bola explodiu no travessão.

Milagre de Bono. Na sobra do lance anterior, Vini Jr alçou a bola na área novamente, e Gonzalo García testou já dentro da pequena área. Bono mostrou tempo de reação e conseguiu espalmar.

Que vacilo. O Real tentou sair tocando na defesa, mas Nasser Al-Dawsari conseguiu interceptar passe de Huijsen. Ela sobrou para Marcos Leonardo, que finalizou de primeira, mas mandou na rede pelo lado de fora.

Pênalti. Após bola alçada na área, Al-Qahtani abriu demais o braço e acertou o rosto de Victor Muñoz. O árbitro foi ao VAR e marcou a penalidade.

Defendeu! Valverde foi para a cobrança e bateu firme, cruzado. Bono caiu para o lado direito e encaixou.

Bono, do Al-Hilal, defendeu pênalti contra o Real Madrid em partida do Mundial Imagem: Rich Storry - FIFA/FIFA via Getty Images

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 1 x 1 AL-HILAL

Data e horário: 18 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

Competição: 1ª rodada do Mundial de Clubes

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

Gols: Gonzalo García (33'/1°T), Rúben Neves (40'/1°T)

Cartões amarelos: Vini Jr (REA), Rúben Neves, Al-Qahtani (ALH)

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold (Lucas Vázquez), Huijsen, Asencio (Arda Güler) e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Bellingham (Modric); Rodrygo (Brahim Díaz), Vini Jr (Victor Muñoz) e Gonzalo García. Técnico: Xabi Alonso

Al-Hilal: Bono; João Cancelo (Hamad), Tambakti, Koulibaly e Renan Lodi (Al-Harbi); Rúben Neves, Milinkovic-Savic e Salem Al-Dawsari; Nasser Al-Dawsari (Kanno), Malcom (Al-Qahtani) e Marcos Leonardo (Al-Juwayr). Técnico: Simone Inzaghi