Real Madrid espera renovar com Courtois até 2028, diz jornal

O Real Madrid estaria planejando estender o contrato do goleiro Thibaut Courtois até junho de 2028, pelo menos é o que diz o jornal espanhol AS. Segundo o veículo, os Merengues ainda vêm muito potencial no jogador belga e, por isso, saíram da disputa pelo goleiro Joan García, anunciado nesta quarta pelo Barcelona.

Caso realmente assine uma renovação com o Real Madrid até 2028, Courtois poderia completar uma década atuando no Estádio Santiago Bernabéu, onde chegou em 2018 para substituir o costarriquenho Keylor Navas, tricampeão da Liga dos Campeões com o clube espanhol.

O contrato de Courtois com o Real expira em junho de 2026, porém, o clube quer que ele fique. Ainda de acordo com o jornal citado acima, a vontade da diretoria é tanta que eles estariam dispostos a quebrar um de seus preceitos: oferecer a um jogador com mais de 30 anos uma renovação por mais de um ano.

Possibilidade de outro goleiro

Nos últimos meses, a possibilidade de contratar o goleiro Joan García, que era do Espanyol, teria sido seriamente considerada pelo Real Madrid. Por 25 milhões de euros, o atleta era muito bem visto pela diretoria, um goleiro espanhol de 24 anos com desempenho incrível.

Entretanto, o Real Madrid teria preferido acreditar em manter Courtois, e Joan García assinou com o Barcelona, arquirrival dos Merengues.

Estreia na Copa do Mundo de clubes

Com Courtois, o Real Madrid estreia na Copa do Mundo de clubes nesta quarta-feira. O clube espanhol encara o Al-Hilal às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.