Quem é o atacante na mira do Corinthians que foi a maior venda do Bahia

O atacante Biel, do Sporting, de Portugal, amarga o banco de reservas na Europa, mas a situação pode mudar na próxima janela de transferências. Ele é alvo do Corinthians e outros clubes.

Ponta-esquerda de velocidade

Bom finalizador e veloz, o atacante de 24 anos soma duas características em falta no atual elenco alvinegro. Essa necessidade se arrasta desde antes da chegada do técnico Dorival Júnior, que não esconde a preferência por um esquema com atacantes de beirada do campo.

Em 2023, Biel teve seus direitos comprados pelo Bahia por 1,8 milhões de dólares (cerca de R$ 9 milhões). Na equipe nordestina, ele marcou 17 gols em 98 jogos. No entanto, o destaque surgiu principalmente no número de assistências: 18 nesse período.

Biel também despertou o interesse da MLS, no ano passado. O Bahia recusou uma proposta de R$ 45 milhões do Atlanta United. À época, o jogador sofreu com três lesões seguidas — uma no tornozelo e duas na coluna. Ao todo, ele ficou quase 100 dias no departamento médico.

Formado nas categorias de base do Fluminense, o jogador também teve uma rápida passagem pelo Grêmio por empréstimo. O desempenho dele no Tricolor Gaúcho foi discreto: 5 gols em 36 jogos.

Biel na mira do Timão

O Corinthians, que tem carência na ponta-esquerda, deseja carimbar o passaporte de volta do atleta e apresentou uma proposta. Outros três clubes também fizeram ofertas, de acordo o Mercado da Bola.

O nome de Biel, que no início deste ano rendeu a maior venda da história do Bahia, ganhou força nos bastidores da equipe paulista. A atual diretoria busca alternativas de contratações por empréstimo diante dos problemas financeiros.

Em fevereiro, o Sporting concretizou a compra de 70% dos direitos econômicos do jogador por oito milhões de euros fixos (R$ 48 milhões, na cotação da época). Mais dois milhões de euros (cerca de R$ 12 mi) por objetivos também foram adicionados ao contrato, que está em vigor até junho de 2029.

Com pouco espaço no clube português, Biel deve ser negociado nesta janela por empréstimo para ganhar minutos em campo. Nesta temporada, ele fez apenas sete partidas oficiais pelo Sporting e não balançou as redes. Por isso, se tornou uma alternativa muito viável para o Corinthians nessas condições.