PSG x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Mundial

O campeão sul-americano e o campeão europeu estarão frente a frente nesta quinta-feira pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Botafogo e PSG se enfrentam a partir das 22h(de Brasília), no Estádio Rose Bowl, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O Paris Saint-Germain ganhou a Champions League, enquanto que o Glorioso faturou a Copa Libertadores.

ONDE ASSISTIR: O duelo entre PSG e Botafogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV Aberta), pelo SporTV (TV Fechada) e pela Cazé TV (Youtube).

Favorito absoluto, o PSG estreou goleando o Atlético de Madrid por 4 a 0 e defende a liderança que conquista atualmente por conta do saldo de gols. Isso porque o Botafogo também soma três pontos, mas conquistados no triunfo de 2 a 1 sobre o Seattle Sounders. Norte-americanos e espanhóis se enfrentam um pouco mais cedo, às 19h(de Brasília).

Renato Paiva, técnico do Botafogo, sabe que o desafio para este jogo é muito grande. Mas ele espera um time mais oportunista para sofrer menos.

"Quando temos a oportunidade de marcar os gols precisamos aproveitar, pois nem sempre estamos com a posse de bola, que é nosso DNA. Quando isso não acontece a gente acaba sofrendo", disse ele.

O treinador só deve revelar a escalação do Glorioso minutos antes do confronto. Mas tudo indica que ele fará uma mudança, com o centroavante Mastriano cedendo o lugar para Cuiabano.

Pelo lado do PSG, o técnico Luis Enrique reconhece o favoritismo de sua equipe. "Não há dúvidas de que somos favoritos absolutos para conquistarmos este Mundial de Clubes. Mas temos que pensar em cada jogo de uma vez", cravou o treinador.

Para este jogo o atacante Bradley Barcola volta a ficar à disposição após se recuperar de desgaste muscular. Mas ficará como opção no banco, uma vez que Luis Enrique vai repetir a escalação que goleou o Atlético de Madrid. Outro atacante, o francês Ousmane Dembélé continua afastado por conta de lesão na coxa esquerda.

???? @Botafogo kicked things off with three points!#FIFACWC ? FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 16, 2025

FICHA TÉCNICA



PSG X BOTAFOGO

Local: Estádio Rose Bowl, em Los Angeles (Estados Unidos)



Data: 19 de junho de 2025 (Quinta-feira)



Horário: 22h(de Brasília)



Árbitro: Drew Fischer (Canadá)



Assistentes: Michael Barwegen (Canadá) e Lyes Arfa (Canadá)

PSG: Donnaruma, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruíz; Doué, Gonçalo Ramos e Kvaratskhelia



Técnico: Luis Enrique

BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barboza, Jair Cunha e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Artur, Igor Jesus e Cuiabano



Técnico: Renato Paiva