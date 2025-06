Prestes a fechar com o São Paulo, Crespo atualiza foto de perfil com troféu do Paulistão

Hernán Crespo ainda não foi anunciado oficialmente como novo técnico do São Paulo, mas já mudou sua foto de perfil nas redes sociais, que agora conta com um registro do treinador beijando a taça do Campeonato Paulista de 2021, título que conquistou pelo Tricolor.

Crespo iniciará sua segunda passagem pelo São Paulo. A primeira foi em 2021 e durou oito meses. O treinador argentino tirou o clube de uma fila de mais de oito anos ao conquistar o Paulistão daquela temporada, mas teve dificuldades de manter o desempenho no Campeonato Brasileiro.

Crespo sempre manifestou publicamente seu desejo de voltar ao São Paulo algum dia. Pelo fato de ter passado pelo clube durante a pandemia, ele não teve a experiência de dirigir a equipe com o Morumbis lotado.

Desta vez, porém, será diferente. O São Paulo está classificado para as oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil, e a tendência é que, com o novo treinador, a torcida volte a comparecer em peso nos compromissos da equipe em casa.

Ao todo, foram 53 partidas de Crespo à frente do São Paulo na primeira passagem, com 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas - aproveitamento de 57,23%.

O aproveitamento de Crespo, aliás, é o melhor entre todos os treinadores que passaram pelo São Paulo na gestão do presidente Julio Casares.

Antes de focar na Libertadores e nas demais competições, Crespo terá o privilégio de poder comandar uma espécie de intertemporada com o elenco enquanto acontece a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Os jogadores são-paulinos se apresentam no dia 26 de junho no CT da Barra Funda, retomando os trabalhos após 13 dias de folga. O Tricolor volta a entrar em campo no dia 16 de julho, quarta-feira, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, fora de casa, pelo Brasileirão.