Premier League divulga datas da próxima edição do Campeonato Inglês

A Premier League divulgou, nesta quarta-feira, o calendário completo da próxima edição do Campeonato Inglês, na temporada 2025/26. A competição começa no dia 15 de agosto, sexta-feira, e está prevista para encerrar no dia 24 de maio, domingo. Confira os duelos da primeira rodada.

15 de agosto, sexta-feira

Atual campeão, o Liverpool faz a partida de abertura da próxima edição do Campeonato Inglês contra o Bournemouth no dia 15 de agosto, sexta-feira, às 16 horas (de Brasília) em Anfield.

16 de agosto, sábado

No dia seguinte, às 8:30, o Aston Villa enfrenta o Newcastle no Villa Park.

Mais tarde, às 11 horas, oito times fazem suas estreias. O Brighton encara o Fulham, no American Express Stadium, o Nottingham Forest duela contra o Brentford, no City Ground Stadium, o Sunderland recebe o West Ham, no Stadium of Light, e, por fim, o Tottenham joga contra o Burnley, no Tottenham Hotspur Stadium.

Na última partida do dia, o Manchester City estreia no Campeonato Inglês diante do Wolverhampton, às 13h30, no Molineux Stadium.

The new season starts here. 2025/26 ? pic.twitter.com/VmoxPb8dbu ? Premier League (@premierleague) June 18, 2025

17 de agosto, domingo

Às 10 horas, no dia 17 de agosto, domingo, é a vez do Chelsea entrar em campo. A equipe londrina recebe o Crystal Palace, em Stamford Bridge.

A partida mais aguardada da primeira rodada da Premier League acontece às 12h30, no clássico entre Manchester United e Arsenal, em Old Trafford.

18 de agosto, segunda-feira

Para finalizar a primeira rodada do Campeonato Inglês, o Leeds United recebe o Everton no dia 18 de agosto, segunda-feira, às 16 horas, no Estádio Elland Road.