Paulo Andrade mira sucessão de Galvão após 'passo atrás' por sonho na Globo

Trabalhar no Grupo Globo sempre foi um sonho que Paulo Andrade nutriu desde que encontrou no microfone uma forma de seguir no futebol após desistir da carreira como jogador, ainda na base. A oportunidade, porém, só veio depois de mais de duas décadas, uma tentativa frustrada — que partiu do próprio narrador — e com uma importante decisão a se tomar.

Permanecer na ESPN, onde já havia se consolidado como o número um, ou descer degraus e conquistar novamente seu espaço, desta vez dentro da Rede Globo?

A escolha não foi penosa como a da adolescência, quando bateu o martelo de que largaria o futebol aos 19 anos, mas tampouco veio sem dúvidas. Pesaram na balança o desejo antigo, o ânimo pelo desafio e a vontade de ocupar a lacuna deixada pelo lendário Galvão Bueno, conforme relatou em conversa com o UOL.

"Passo atrás" em nova trajetória

Paulo Andrade completou em abril o seu primeiro ano na nova casa e já é um dos principais nomes na cobertura deste Mundial. O narrador comandou a transmissão do jogo de abertura, é o líder da escala da fase de grupos no Sportv e está em seu sétimo evento internacional neste período, tendo inclusive trabalhado nos Jogos Olímpicos de Paris. Hoje, ele volta às telas às 13h (de Brasília) para a estreia do Manchester City contra o Wydad Casablanca.

O convite veio quando ele já havia até deixado o sonho pela Globo "de lado", meia década depois de ter procurado a emissora por conta própria. Em 2018, a aproximação partiu do narrador, mas as negociações não avançaram na época. Deixou, então, o desejo escanteado e seguiu crescendo na empresa em que trabalhava.

Lá atrás, em 2018, partiu de mim uma tentativa de trocar [de emissora]. Acabou não dando certo, o Grupo Globo estava passando por uma série de mudanças significativas no departamento de esportes, não era a hora.

Eu tive esse sonho muito forte, por anos e anos, até dentro da minha trajetória na ESPN, sempre espiando e me imaginando ali [na Globo]. Só que com o crescimento da ESPN em anos recentes e com tudo que ela estava me oferecendo como narrador, as oportunidades pelo fato de eu ter me tornado o número 1, eu já até tinha deixado um pouco de lado aquele sonho, mas quando recebi a ligação, balancei.

Paulo Andrade, ao UOL.

O narrador, que havia alcançado o topo na ESPN, embarcou no tão almejado desafio sabendo que primeiro recuaria para depois avançar. As negociações com a Globo se arrastaram entre reuniões por mais de um mês e contaram com transparência sobre os planos futuros. Ele já chegou saltando posições dentro da gigante da TV brasileira graças à bagagem pesada. Porém, estava ciente de que ocuparia um posto algumas casas abaixo e teria que ascender mais uma vez.

Esse foi um dos dilemas que marcaram a minha decisão de trocar de empresa depois de 20 anos. Tudo de melhor que surgia na ESPN tinha o meu nome. Eu dei, sim, alguns passos atrás porque não cheguei sendo o número 1 do Grupo Globo. Dei alguns passos atrás, mas para tentar retomar o caminho e chegar no topo da Globo como eu cheguei na ESPN, com muito esforço e trabalho.

Paulo Andrade, ao UOL

"Eu tinha total ciência de que eu teria que ter um pouco de paciência, até porque também há excelentes narradores no Grupo Globo", afirmou Paulo, com sinceridade. "Mas eu gosto do desafio de estar o tempo todo melhorando para buscar o mesmo espaço que eles já alcançaram e de disputar espaço, no melhor dos sentidos. Quem ganha é quem assiste e a empresa", acrescentou.

Estou muito realizado com os passos iniciais, esse primeiro ano voou e eu já fiz jogos grandes. Fico muito feliz pelo fato de a Globo ter olhado para a minha carreira antes de eu ser Globo. 'Você não chega aqui para brigar no fim da fila, conquistar seu espaço saindo lá do final na largada'. Já me colocaram em uma posição de destaque. Era realmente um sonho meu trabalhar no Grupo Globo, mas tenho agora inúmeros outros sonhos dentro deste, porque sou movido por desafios.

Sucessão de Galvão

As dúvidas surgiram na cabeça de Paulo, mas foram abafadas por seu novo objetivo: virar o número 1 da TV Globo, sucedendo Galvão Bueno. O caminho é longo, com etapas a serem atingidas, mas Paulo também tem conhecimento disso. Por enquanto, o narrador de 46 anos está subindo degraus dentro do canal fechado enquanto busca se emplacar no sinal aberto.

Galvão foi, merecidamente, o número um da Globo e do Brasil por tantas e tantas décadas. É uma figura emblemática daquilo que a gente faz com tanto empenho. Se perguntar para mim: 'É possível enxergar o topo desse sonho?'. De repente é isso, a sucessão de Galvão Bueno, o narrador número um da TV Globo aberta. Eu acho que esse é o auge. 'E depois disso?'. Se manter no topo, como ele fez com tanta maestria e com todos os méritos possíveis.

Reviravoltas no futebol

Paulo Andrade mira alto na Globo décadas depois de ver seu primeiro grande sonho, o de virar jogador profissional, ser frustrado precocemente. Ele atuou por uma década nas categorias de base, passando pelos juniores do Corinthians, mas "bateu na trave" de disputar uma Copinha e desistiu aos 19 anos para priorizar os estudos.

O futebol só ficou fora de sua vida por pouco tempo, retornando em um outro caminho que o deixa muito mais seguro de si. Foi quando cursava Publicidade, no ano seguinte, que teve sua primeira oportunidade como comentarista e narrador. Agarrou aquela chance e nunca mais largou o microfone. Olhando para trás, Paulo reconhece que tem mais condições de atingir suas ambições com a profissão que escolheu do com a bola nos pés, ressaltando: ele era um promissor zagueiro.

Tenho muito mais firmeza e confiança como jornalista do que eu tinha quando jogava futebol. Eu não era um mau jogador, joguei federado em categorias de base e vivi grandes momentos também no campo e na quadra. Mas quando tinha um revés na minha carreira de jogador, eu sentia muito e me encolhia. Se, como jornalista, eu não estou naquele jogo que eu achei que deveria estar, tenho mais vontade de provar que eu merecia. Eu cresço. Os meus sonhos como jornalista, entre eles o de entrar na Globo, são mais palpáveis.

Paulo Andrade, ao UOL

