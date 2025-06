Passagem pelo Oriente Médio e muitos títulos: como foram os 3 anos de Crespo longe do São Paulo

De volta ao São Paulo, clube que ajudou a tirar de um jejum de nove anos sem títulos, ao vencer o Paulistão de 2021, Hernán Crespo passou cerca de três anos no Oriente Médio após deixar capital paulista. Chegou em março de 2022 ao Al-Duhail, do Catar, e teve como último clube o Al-Ain, dos Emirados Árabes.

A passagem pelo Al-Duhail durou um ano e sete meses. Lá, o argentino de 49 anos foi campeão da liga nacional, da Copa do Emir do Catar e da Copa da Liga do Catar. Em 49 jogos, teve 35 vitórias, seis empates e oito derrotas.

Em outubro de 2023, foi demitido após derrota por 1 a 0 para o Persepolis, em jogo da Liga dos Campeões da Ásia, torneio no qual não conseguia fazer o time manter o desempenho que mostrava nas competições nacionais.

Ficou pouco tempo desempregado, pois transferiu-se, em novembro, para o Al-Ain, dos Emirados Árabes. Venceu a Liga dos Campeões da Ásia, em maio de 2024, e classificou a equipe para o novo Mundial de Clubes.

Quatro meses depois, foi demitido aópós sofrer uma goleada por 5 a 1 para o saudita Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, durante a edição mais recente do torneio asiático. Ao sair, tinha 48 jogos, 24 vitórias, seis empates e 18 derrotas.