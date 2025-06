Papa Leão XIV recebe camisa do Palmeiras e torcedores comentam: 'Falsificada'

O papa Leão XIV, líder da Igreja Católica, recebeu recentemente das mãos de um padre uma camisa do Palmeiras. O gesto simpático acabou gerando repercussão nas redes sociais, onde internautas questionaram a autenticidade do presente.

O uniforme entregue ao pontífice não tem relação com nenhuma ação oficial do clube paulista. A peça é de um modelo antigo e não possui o logotipo da atual fornecedora de material esportivo do clube palmeirense.

"Deram uma camisa falsa pro papa, não é possível", comentou um perfil no X (antigo Twitter). "Falsificadassa", disse outro. "Pensei que a minha era o limite da pirataria", brincou mais um.

Esta não é a primeira vez que o papa é presenteado com uniformes de futebol. Em maio, o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, entregou ao pontífice uma camisa do Santos, clube do qual é torcedor. Já na semana passada, o ex-jogador Cafu, capitão da seleção brasileira no pentacampeonato de 2002, presenteou o papa com uma camisa da seleção durante encontro na Praça São Pedro, no Vaticano.

Diferentemente de seu antecessor, o papa Francisco, torcedor declarado do San Lorenzo, da Argentina, Leão XIV não tem uma ligação forte com o futebol. Radicado no Peru, há relatos de uma simpatia pelo Alianza Lima, tradicional clube da capital peruana.

Natural de Chicago, nos Estados Unidos, Robert Prevost, nome de batismo de Leão XIV, prefere outros esportes, como tênis e beisebol. Na semana passada, inclusive, apareceu no Vaticano usando um boné do Chicago White Sox, equipe da qual é fã.