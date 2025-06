Palmeiras x Al Ahly: informações e prováveis escalações do jogo da 2ª rodada da Copa do Mundo de Clubes

O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar o Al Ahly (EGI) para disputa da segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes. A bola rola a partir das 13 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O Grupo A está embolado, com todos integrantes somando apenas um ponto, conquistados na estreia. O Palmeiras vem de um empate sem gols com o Porto, em duelo disputado no mesmo palco. Enquanto o Al Ahly também ficou na igualdade, sem balançar as redes contra o Inter Miami, no Hard Rock Stadium.

Com isso, os times buscam a primeira vitória na competição para ficar em situações mais confortável na chave. O Al Ahly é o líder do grupo, enquanto o Verdão é o terceiro colocado, ficando atrás no critério de desempate por cartões amarelos.

A equipe comandada por Abel Ferreira, inclusive, chega para o duelo com o técnico e mais dois jogadores pendurados: Felipe Anderson e Gustavo Gómez. Sem suspensos ou lesionados, treinador não deve ter problemas para escalar sua equipe, mas pode fazer alterações pontuais em relação ao time que fez bom jogo contra o Porto.

O atacante Paulinho, que entrou no segundo tempo do duelo, tem feito cronograma especial para controle de carga. Contudo, também tem feito trabalhos no gramado com o restante do elenco. Assim, deve, pelo menos, começar novamente no banco de reservas.

Já o time egípcio tem o meio-campista Marwan Attia com um cartão amarelo. Além disso, o adversário do Verdão possui três desfalques confirmados. O técnico Jose Riveiro perdeu o meia Emam Ashour, p lateral esquerdo Koka e o atacante Taher Mohamed, lesionados.

O duelo entre os outros dois integrantes, Inter Miami e Porto, será às 16 horas, em Atlanta.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X AL AHLY (EGI)

Local: MetLife Stadium



Data: 19 de junho de 2025 (quinta-feira)



Hora: às 13 horas (de Brasília)



Árbitro: Anthony Taylor (ING)



Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)



VAR: não divulgado

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emi Martínez), Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Mauricio e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira

AL-AHLY: Mohamed El-Shenawy; Mohamed Hany, Achraf Dari, Yasser Ibrahim e Karim El Debes; Marwan Attia, Mohamed Ben Romdhane, Hamdy Fathy e Zizo; Abou Ali e Trezeguet.



Técnico: Jose Riveiro