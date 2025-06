Palmeiras vence o Atlético-MG e se mantém na liderança do Brasileiro sub-20

O Palmeiras venceu o Atlético-MG, na tarde desta quarta-feira, por 3 a 0, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Erick Belé (duas vezes) e Sorriso anotaram os gols do jogo, que aconteceu no SESC Venda Nova, em Belo Horizonte (MG).

Com este resultado, a equipe alviverde se mantém na liderança do torneio, com 30 pontos. A equipe havia perdido provisoriamente a ponta depois da vitória do Bragantino sobre o Corinthians. O Massa Bruta está na cola, com 29. Enquanto isso, o Galo é o 17° colocado, com 12 pontos.

O Verdão volta a campo pelo Brasileirão sub-20 no dia 25 de junho, pela 15ª rodada, contra o América-MG. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), na Arena Barueri. O Atlético-MG, por sua vez, duela com o Fortaleza, no dia 24, às 15 horas, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE).

Antes disso, no dia 21, as Crias da Academia enfrentam o Rio Claro, às 15 horas, pelo Campeonato Paulista, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

As Crias da Academia abriram o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Depois de boa jogada pela esquerda entre Arthur e Riquelme, Coutinho recuperou no campo de ataque e tocou para Erick Belé, que soltou uma pancada da entrada da área e estufou a rede.

O Verdão ampliou aos 25 do segundo tempo, pouco depois da expulsão de Denilson, do Galo, que recebeu o segundo amarelo. Em contra-ataque, Larson avançou pelo meio, tabelou com Heittor e serviu Sorriso, que chegou pela esquerda para bater firme e fazer o 2 a 0 na meta defendida por Robert. Aos 39, Erick Belé fez boa jogada individual, driblou a marcação e finalizou de fora da área para fechar a conta.