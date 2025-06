Palmeiras vence Fluminense e encosta na liderança do Brasileirão sub-17

O Palmeiras venceu o Fluminense, na tarde desta quarta-feira, por 1 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Juan Francisco anotou o único gol do jogo, que aconteceu no o Estádio Marcelo Vieira, em Duque de Caxias (RJ).

Com este resultado, a equipe alviverde ampliou a invencibilidade no torneio para cinco jogos. A vitória deixa o Verdão com 13 pontos, na vice-liderança, empatado com o Fortaleza, que perdeu do Vasco. O Fluminense, com dez, vai para terceiro lugar.

O Verdão volta a campo pelo Brasileirão sub-17 no dia 25 de junho, pela sétima rodada, contra o Vasco. A bola rola a partir das 15 horas (de Brasília), no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. O Fluminense, por sua vez, duela com o Grêmio, no dia 24, às 15 horas, no CFT Hélio Dourado, no Rio Grande do Sul

Antes disso, no dia 21, as Crias da Academia enfrentam o União Suzano, às 11 horas, pelo Campeonato Paulista, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos. O Flu duela com o Flamengo, no jogo de volta da semifinal do Carioca, no mesmo dia, às 10h,

O Palmeiras abriu o placar aos 25 minutos do segundo tempo. Em bom contra-ataque, Juan Francisco recebeu o lançamento, dominou sozinho, driblou o goleiro e balançou a rede do time carioca.