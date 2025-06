Palmeiras goleia Sport e avança às quartas do Brasileiro feminino em quarto lugar

O Palmeiras encerrou a primeira fase do Campeonato Brasileiro feminino com uma goleada por 5 a 1 sobre o Sport, na Arena Pernambuco. Amanda Gutierres (duas vezes), Laís Melo, Carla Tays e Yoreli Rincon anotaram os tentos palmeirenses, enquanto fez para o Leão.

Com o resultado, as Palestrinas ficaram em quarto lugar, com 30 pontos conquistados. A equipe comandada pela técnica Camilla Orlando já havia garantido a vaga com antecedência, restando apenas conhecer em qual colocação avançaria. O Sport, por sua vez, com apenas três pontos, confirmou o rebaixamento à Série A2 do Brasileirão feminino.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É PRA FECHAR A PARTIDA! O PRIMEIRO DA YORELI COM A CAMISA DO VERDÃO! ?? ? 1×5 ? [2T, 46'] | #SPOxPAL pic.twitter.com/1cQkrY0toL ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) June 18, 2025

As outras equipes classificadas são Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Red Bull Bragantino e São Paulo. Nas quartas de final, o Verdão duela com o Flamengo. Os detalhes dos jogos ainda serão definidos pela CBF.

Amanda Gutierres abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Laís Melo ampliou aos 39. Na etapa final, Gutierres voltou a balançar a rede aos 18, e viu o Sport diminuir um minuto depois. Carla Tays anotou o dela aos 33, enquanto Yoreli Rincón fechou a goleada do Verdão aos 45.

As Palestrinas fecharam a primeira fase com nove vitórias, três empates, três derrotas.