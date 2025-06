Palmeiras já tem três 'bandeiras amarelas' após estreia no Mundial

O Palmeiras recebeu três sinais de alerta após a primeira rodada na Copa do Mundo de Clubes e tenta evitar uma "bandeira vermelha" amanhã, às 13h (de Brasília), contra o Al Ahly. A partida será no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA).

1º sinal: Trio pendurado

O regulamento prevê suspensão em caso de dois amarelos para um atleta/treinador; Abel Ferreira, Gustavo Gómez e Felipe Anderson já levaram o primeiro. O número de cartões, inclusive, deixou o Palmeiras na terceira posição do Grupo A ao final da primeira rodada.

O treinador tem um longo histórico de punições desde que chegou ao Alviverde. Abel foi advertido com o amarelo após se revoltar com a arbitragem pela demora em uma janela de substituições e precisou ser acalmado pelos seus auxiliares.

Todo o elenco vai precisar de muita "cabeça fria", já que os cartões serão zerados apenas após as quartas de final, ou seja, para o sexto compromisso dos clubes pelo Mundial de Clubes.

2º sinal: Falta de eficácia

A dificuldade de colocar a bola na rede acompanha o Palmeiras ao longo desta temporada. Na final contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, por exemplo, Abel viu o seu time controlar o jogo, mas acabar derrotado por 1 a 0. No jogo de volta, Raphael Veiga desperdiçou um pênalti.

O problema, inclusive, motivou o clube a investir alto no setor ofensivo na última janela de transferências. O Palmeiras contratou Facundo Torres, Paulinho e Vitor Roque, desembolsando cerca de R$ 346,5 milhões.

Contra o Porto, foram 17 finalizações do time paulista, mas nenhuma resultou em gol. Seis dos chutes foram na direção do gol.

3º sinal: O calor vem aí!

O calor nos Estados Unidos deve afetar o Palmeiras depois de incomodar outros jogadores e torcedores.

Os termômetros devem ultrapassar os 30 graus na próxima quinta-feira, em Nova Jersey, local onde o Alviverde encara o Al Ahly. Na estreia do clube paulista, no último domingo, os termômetros chegaram a 17 graus.

O calor, inclusive, pode interferir na qualidade do gramado, que já foi criticado pelos palmeirenses. Tanto Abel quanto Estêvão reclamaram da secura do campo do MetLife Stadium — que deixou o jogo mais lento — e agradeceram pela chuva no decorrer da partida.

Os jogos do Palmeiras no Mundial