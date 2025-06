'Pior europeu' do Mundial vence jogo de quase 4h e lidera grupo do Real

O Red Bull Salzburg venceu o Pachuca por 2 a 1 nesta quarta-feira, em Cincinnati, e assumiu a liderança do grupo H do Mundial de Clubes, o mesmo do Real Madrid. A partida durou quase quatro horas.

O jogo no TQL Stadium contou com uma paralisação de quase 1h40 após alerta de tempestade, que se confirmou. O relógio parou aos 9min do segundo tempo com 1 a 0 a favor do Salzburg, que abriu o placar com o israelense Oscar Gloukh. O Pachuca chegou a empatar com o mexicano Bryan González logo na volta da pausa, mas o austríaco Onisiwo decretou a vitória dos europeus.

Diante do empate de 1 a 1 entre Real Madrid e Al-Hilal mais cedo, as equipes entraram em campo sabendo que quem vencesse assumiria a liderança do Grupo H. Desta forma, o Red Bull Salzburg, 17º do ranking da Uefa e pior europeu entre os 12 que se classificaram para o Mundial, termina a primeira rodada isolado na ponta, com três pontos.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo. Às 16h (de Brasília), o Pachuca encara o Real Madrid. Já o Red Bull Salzburg enfrenta o Al-Hilal logo depois, às 19h.

E os brasileiros do Pachuca? Punido por envolvimento com apostas em 2023, Eduardo Bauermann, ex-Santos, foi titular e não conseguiu evitar o segundo gol do Salzburg ao perder no alto para Onisiwo, que finalizou de cabeça para as redes. Já John Kennedy, herói do Fluminense na Libertadores 2023, entrou no segundo tempo e sofreu a falta que originou o gol de empate dos mexicanos. Ele seguiu dando trabalho aos defensores, mas não conseguiu evitar a derrota.

Como foi o jogo

O Red Bull pressionou o Pachuca nos dez minutos iniciais, mas viu os mexicanos reagirem e igualarem as ações, inclusive criando grandes chances de abrir o placar, como uma bola na trave. Lá e cá e de muito toque de bola, o primeiro tempo animava os torcedores presentes no TQL Stadium. E quando o Pachuca crescia para cima dos austríacos na reta final da etapa inicial, Gloch marcou um golaço e colocou o Salzburg à frente.

O segundo tempo mal começou e o jogo foi paralisado por conta das condições climáticas. Na volta, o Pachuca aproveitou bela cobrança de falta de Bryan González e deixou tudo igual. O time mexicano começava a crescer na partida, mas o Salzburg tratou de esfriar a empolgação rival com mais um bonito gol, concluído por Karim Onisiwo, que havia entrado no começo do segundo tempo.

Gols e lances importantes

Contra-ataque de manual. Aos 10 minutos de jogo, Rondón foi lançado no campo de ataque com bola esticada, invadiu a área e, mano a mano com Rasmussen, achou espaço para finalizar cruzado, rasteiro. Zawieschitzky espalmou e fez grande defesa.

Espalma o goleiro! Aos 28min, Gloch se mandou pela ponta esquerda, encarou Eduardo e soltou a bomba.! Moreno fez grande defesa e mandou para escanteio.

Na trave! Rodríguez avançou na ponta direita e cruzou na medida para Rondón, que testou firme de cabeça e viu a bola tocar o travessão. Ela só não entrou porque Zawieschitzky desviou com a ponta dos dedos.

Golaço! Aos 41min, Gloch partiu pelo meio, limpou Pedraza com um corte seco e bateu colocado. Moreno pulou só para sair na foto.

Perdeu! Kennedy foi para cima na ponta esquerda e deu lindo passe na entrada da área. Rondón, com liberdade, dominou e bateu nas mãos de Zawieschitzky, que encaixou.

Jogo paralisado. Aos 9min do segundo tempo, o árbitro paralisou a partida após alerta de tempestade e possibilidade de raios.

Pachuca reage com gol de falta. Aos 10min da etapa final, logo após a volta da paralisação, Bryan cobrou falta por cima da barreira, quase do bico da área pelo lado esquerdo, e mandou no cantinho.

Salzburg de novo na frente. Aos 30min do segundo tempo, após boa troca de passes, Bidstrup acelerou até a linha de fundo pela direita e cruzou para o meio da área. Onisiwo subiu mais que Bauermann e mandou de cabeça para as redes.

FICHA TÉCNICA

PACHUCA 1 X 2 RED BULL SALZBURG

Data: 18 de junho de 2025 (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: TQL Stadium, em Cincinnati (EUA)

Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argélia)

Assistentes: Mokrane Gourari (Argélia) e Abbes Akram Zerhouni (Argélia)

VAR: Hamza El Fariq (Líbano)

Cartões amarelos: Federico Pereira (Pachuca)

Gols: Gloch (Salzburg), aos 41min do primeiro tempo; Bryan González (Pachuca) aos 10min do segundo tempo; Karim Onisiwo (Salzburg) aos 30min do segundo tempo

Pachuca: Moreno, Rodríguez, Pereira, Eduardo Bauermann e Bryan; Pedraza (John Kennedy), Montiel (Carlos Sánchez) e Palavecino (Homenchenko); Alexéi (Hurtado), Kenedy (Alán Bautista) e Rondón. Técnico: Jaime Lozano

Red Bull Salzburg: Zawieschitzky, Lainer, Gadou, Rasmussen e Krätzig (Mellberg); Sulzbacher (Diabaté), Bidstrup, Gloukh (Daghim) e Nene; Baidoo (Onisiwo) e Ratkov (Vertessen). Técnico: Thomas Letsch