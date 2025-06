Onde vai passar Real Madrid x Al-Hilal pelo Mundial de Clubes? Como assistir ao vivo

Real Madrid e Al-Hilal medem forças hoje, às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pela 1ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming -sujeito às condições da plataforma).

Real Madrid e Al-Hilal estão no Grupo H. A chave ainda conta com o Pachuca, do México, e o Red Bull Salzburg, da Áustria.

O Real garantiu vaga no torneio como campeão da Champions League 2021/22 —e voltou a vencer a competição em 2023/24. Agora, a equipe espanhola inicia um novo ciclo com o ídolo Xabi Alonso à beira do gramado.

O Al-Hilal chega para o Mundial como o campeão da Champions League da Ásia de 2021. A equipe também terá uma novidade no banco de reservas: o técnico Simone Inzaghi, que estava na Inter de Milão.

Real Madrid x Al-Hilal - Copa do Mundo de Clubes