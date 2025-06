Onde vai passar Manchester City x Wydad Casablanca? Como assistir ao vivo

Manchester City e Wydad Casablanca medem forças na tarde de hoje, às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

City e Wydad Casablanca estão no Grupo G da Copa do Mundo de Clubes 2025. A chave ainda conta com Al Ain, dos Emirados Árabes, e a Juventus, da Itália.

O City se classificou para o torneio como campeão da Champions League da temporada 2022/23. Ao final da temporada passada, o elenco passou por mudanças, incluindo a saída do ídolo Kevin De Bruyne.

O Wydad Casablanca conquistou sua vaga no Mundial ao vencer a Champions League da África em 2021/22. Os marroquinos buscam surpreender um dos favoritos.

Manchester City x Wydad Casablanca - Copa do Mundo de Clubes