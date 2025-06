Nova polêmica! Conor McGregor agride homem com dois socos em boate em Ibiza; veja

A carreira de Conor McGregor como lutador profissional segue uma grande incógnita, visto que o irlandês não compete desde 2021. Fora dos octógonos, entretanto, 'Notorious' se mantém nos holofotes, mas não necessariamente de uma forma positiva para sua imagem. Colecionando polêmicas, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC se envolveu em uma nova confusão nesta semana, onde aparentemente agrediu e derrubou um homem com dois socos em uma boate em Ibiza, na Espanha.

As imagens do incidente foram obtidas e divulgadas pelo jornal 'The Sun' (veja abaixo ou clique aqui). No vídeo, é possível ver McGregor conversando brevemente com um indivíduo e, logo em seguida, o acertando com dois socos que levam o homem ao chão. Ainda de acordo com o jornal britânico, a agressão teria ocorrido na madrugada desta terça-feira (17), na boate 'Pacha', em Ibiza.

Assim que o indivíduo, ainda desconhecido, foi ao solo com os socos recebidos pelo astro do UFC, alguns frequentadores da balada e aparentemente amigos de Conor intervieram na situação para evitar que a confusão virasse uma briga generalizada. Segundo testemunhas oculares relataram ao jornal 'The Sun', o homem agredido foi prontamente expulso do estabelecimento, enquanto McGregor permaneceu na festa. A polícia não interveio no local e nenhuma prisão foi efetuada.

Problemas com a lei

Esta não é a primeira polêmica fora do esporte na qual Conor McGregor vê seu nome envolvido. O ex-campeão peso-pena e peso-leve do UFC, que não luta desde julho de 2021 por conta de uma grave lesão sofrida, coleciona problemas com a lei e incidentes polêmicos nos últimos anos. Entre elas, algumas se destacam, como: acusações de assédio sexual, agressão a um idoso, prisão por infringir regras de trânsito na Irlanda, e prisão nos Estados Unidos por quebrar o celular de um homem na Flórida.

Shock moment Conor McGregor knocks man out with TWO punches in Ibiza nightclub pic.twitter.com/NclBkDuSGF

- The Sun (@TheSun) June 17, 2025

