Neymar quase no Flu e Xabi encantado com Vini: as frases do dia do Mundial

A terça-feira do Mundial de Clubes teve Neymar assumindo quase ida ao Fluminense e Xabi Alonso encantado com Vinícius Junior em apenas "dez segundos".

Neymar quase foi para o Flu

O atacante do Santos revelou que ficou muito próximo de acertar com o Fluminense para a disputa do Mundial, mas preferiu continuar no Brasil para evoluir fisicamente.

Eu tive essas conversas com alguns times para jogar o Mundial. O Fluminense foi uma coisa que ficou bem perto de acontecer, mas preferi ficar para treinar um pouco mais, 100% eu estou fisicamente, mas eu preciso estar melhor ainda fisicamente para poder voltar muito bem. Neymar, ao Flow Sport Club

O Peixe tem previsão de retorno aos gramados em 16 de julho, contra o Flamengo, sem Neymar garantido. O atleta ainda não anunciou renovação com o alvinegro praiano. O contrato dele vai até o fim de junho.

Xabi se encanta com Vini Júnior...

Novo treinador do Real Madrid, Xabi Alonso disse que pôde sentir que em dez segundos conheceu Vinícius Junior e afirmou que o atleta tem um "grande coração".

Em dez segundos praticamente já o conheci, a forma que ele se comunica com as pessoas, é um jogador muito passional, não muito emocional, e tenho que estar perto dele, eu gosto de estar perto de jogadores como ele, e a ideia que tenho, podemos usá-lo da melhor maneira, na melhor posição, é isso que temos que fazer. Ele tem um grande coração, foi o que eu senti nesses poucos dias. Xabi Alonso

...E elogia times brasileiros

Xabi ainda declarou que as equipes brasileiras têm "alto nível" e que serão adversários perigosos no Mundial.

As equipes brasileiras não me surpreenderam, mas, ao mesmo tempo, têm jogado muito bem. Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense, jogaram muito bem, vão ser times difíceis, de alto nível. Toda vez que vão a competições mundiais, mostram isso e é algo novo para todos, porque você tem a Copa do Mundo de seleções, que já é muito grande, mas também podemos tornar essa competição maior, porque estamos reunindo clubes do mundo todo e isso une o mundo do futebol.

O Real Madrid de Xabi Alonso e Vinícius Junior estreia no torneio nesta quarta-feira, no confronto contra o Al-Hilal, às 16h (de Brasília).

Levou carrinho e ganhou camisa

O lateral Samuel Xavier, do Fluminense, levou entrada dura de Yan Couto, do Borussia Dortmund, no confronto da primeira rodada do grupo F. O atleta do Tricolor disse que só desculparia o colega brasileiro se ganhasse sua camiseta.

Eu troquei [a camisa] com o Yan, que deu uma chegada forte em mim e tomou amarelo. Depois, ele veio pedir desculpa, mas eu falei: 'te desculpo, mas vamos trocar camisa (risos)', e ele trocou. A gente fica feliz também por ter um brasileiro se destacando na Europa. Desejo boa sorte para ele, menos contra nós (risos). Samuel Xavier

Jornal alemão exalta Fluminense

O jornal Bild publicou que os brasileiros "mereciam a vitória", após o bom jogo do Tricolor carioca sobre o Borussia Dortmund. O portal ainda reforçou que o Fluminense atuou com "propósito".

Embora o BVB tenha tido um pouco mais de posse de bola e melhorado em seus duelos [no fim], a equipe não teve bom ritmo de jogo. [...] Os sul-americanos jogaram com muito mais propósito. Gregor Kobel apareceu em uma boa oportunidade de gol, mas, além disso, as outras chances não foram tão claras. O Flu certamente merecia a vitória diante de 34.736 espectadores no Estádio MetLife em East Rutherford. Bild

Técnico do River critica gramado

O treinador Marcelo Gallardo afirmou que o campo do Lumen Field, em Seattle, não ajudou o confronto contra o Urawa Reds fluir, apesar de a equipe argentina ter vencido o embate por 3 a 1.

O gramado estava duro e seco. Não fluía muito. O gramado não ajudou o jogo nesse sentido. Muitos jogadores de ambos os times tiveram cãibras. Marcelo Gallardo

Gallardo também criticou a localização do estádio, pela dificuldade de chegar ao palco da partida: "Chegar aqui não é fácil para nós. Tivemos uma série bastante distante, com pouquíssimas conexões para chegar até aqui. E queremos agradecer às pessoas que vieram, que se juntaram a nós neste dia, e as da Argentina que também vieram".