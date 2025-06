Musetti: Neymar vive momento de maior crise com a torcida do Santos

Neymar vive seu pior momento na relação com a torcida do Santos após dizer que quase jogou o Mundial de Clubes pelo Fluminense, afirmou o repórter Lucas Musetti no De Primeira.

Segundo o repórter do UOL, a declaração "pegou muito mal" no Peixe e também elevou o tom das críticas da torcida ao jogador, que tem contrato no clube até o fim do mês.

Essa entrevista pegou bem mal. Já tinha pegado mal a entrevista do Neymar pai que ele diz que vai se reunir com vários clubes em Miami. E agora essa entrevista do Neymar também repercutiu mal na diretoria.

Eu sigo ouvindo das minhas fontes no Santos que o contrato vai ser renovado, mas ontem uma das minhas fontes foi até mais enérgica e falou: 'cara, eles precisam parar de falar'. O Santos não está falando, é só o Neymar e o pai que falam, sempre de alguma forma depreciando o Santos.

Lucas Musetti

O repórter destacou que a entrevista de Neymar — dada na Vila Belmiro — repercutiu negativamente entre os torcedores do Peixe.

Isso pegou muito mal na torcida — a repercussão foi muito negativa para o Neymar. Isso não incomoda o Neymar porque eu acho que na cabeça dele e do pai ele está fazendo um favor para o clube, está ganhando muito menos e poderia ter ido para outro lugar.

Mas de qualquer forma, a repercussão foi muito negativa -- é o momento de maior crise nessa relação entre o torcedor e o Neymar.

Lucas Musetti

